(Görüntülü Haber) ZONGULDAK'TA KAZA: 2'Sİ AĞIR 5 YARALI

Haber-Kamea: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2\'si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Ereğli-Alaplı Karayolu Kışla Kavşağı\'nda meydana geldi. Rahatsızlanan yeğenini, ailesi ile birlikte hastaneye götüren 29 yaşındaki Recep Malhatun yönetimindeki 67 TJ 163 plakalı hafif ticari araç, kavşaktan dönüş yapan 30 yaşındaki Berkan Yaman\'ın kullandığı 67 UD 233 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Berkan Yaman ile diğer araçta bulunan Hatice Ergül (38), Mehmet Ergül (33), Eymen Ergül (2) Fatma Malhatun (62) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Berkan Yaman ve Hatice Ergül\'ün hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.