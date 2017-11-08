(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta hamsinin kilosu 1.5 liraya düştü

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, tezgahta hamsi bollaştıkça ucuzladı. Birkaç gün öncesine kadar kilosu 10 liradan satılan hamsi, 1.5 liraya kadar düştü. Karadeniz\'e açılan balıkçılar, son dönemde bol hamsi ile döndü. Hamsinin tezgahlarda bollaşmasıyla birlikte fiyatı da düştü. Birkaç gün öncesine kadar 10 liraya satılan hamsinin kilosu, Liman Caddesi\'nde balık satan Ertürk Karamahmut\'un tezgahında 1.5 liraya kadar düştü. Karamahmut, hamsinin 5 kiloluk torbasını 5 liradan sattıklarını söyleyerek, \"Bu yıl hamsi bol olacak. Balıkhanede kilosu 10 lira hamsi. Biz vatandaş yesin diye torbasını 5 liraya düşürdük. Taze Karadeniz yerli hamsisi bu\" dedi.