(Görüntülü Haber)  Zonguldak'ta dalgalar, liman duvarını aştı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar, duvarı aşarak, limanın içine kadar girdi.



Kentte aralıklarla yağan yağmurla birlikte şiddetli rüzgar da etkili oldu. Sahil kesiminde 30 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar, oluştu. Zonguldak Limanı\'nda dalgakıranlara çarparak, yükselen dalgaların boyu, 7 metreyi buldu. Dalgalar, zaman zaman limanın içine kadar ulaştı. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. Zonguldak Limanı\'nda ise derelerin getirdiği atıklarla birlikte kirlilik oluştu.

