(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta asker adayları dualarla uğurlandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde vatani görevini yapmaya gidecek gençler, dualarla askere uğurlandı. Ereğli Belediyesi ve Ereğli Muhtarlar Derneği tarafından Ereğli Belediyesi\'nin düğün salonunda gerçekleştirilen törene 98/1 tertip asker adayı 390 genç ve ailelerinin yanı sıra Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Karadeniz Bölge Komutan Vekili Deniz Piyade Albay Murat Türker, Askerlik Şube Başkanı Jandarma Üsteğmen Bahri Yalçınkaya, Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Şükrü Kılıç katıldı. Kur\'an-ı Kerim tilaveti ve okunan ilahilerin ardından programda ilk konuşmayı 98/1 tertip asker adayları adına Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü\'nde çalışan ve tertipleri ile askere gidecek olan Özgür Coşkun yaptı. Vatani görevlerini yapmak üzere askere gideceklerini belirten Özgür Coşkun, \"Bugün şahsımın da dahil olduğu vatani görevini yapmak için can atan kardeşlerimizi uğurlamak için toplanmış olduğumuz bu salonda söylemek isterim ki gerek Afrin\'de, gerekse de ülke sınırları içerisinde devletimize, milletimize, vatanımıza ve bayrağımıza karşı yapılan tüm hain girişimleri bozmak için gerekirse canımızı ortaya koyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın\" dedi. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu milletin birlik ve beraberliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için gerekirse her Türk askerinin ve her Türk vatandaşının şehit olmaya hazır olduğunu söyleyerek, \"Bugün buradan sizleri inşallah uğurlayacağız. 98/1 tertip gençlerimizi cepheye, askerliğe kışlalara göndereceğiz. Hiç şüphe yok ki asker ocağı hepimizin bildiği üzere Peygamber ocağıdır. Oraya giden insanlar o kutsal ocakta asker olur, Mehmetçik olur. İşte sizlerde oraya gidecek ve Mehmetçik olacaksınız. Vatanımızın birlik ve beraberliği için, bütünlüğü için her türlü kutsal değerimiz için, milletimiz, devletimiz, bayrağımız için sizler gerekirse çok aziz bildiğimiz canınızı kanınızı verecek ve şehit olacaksınız\" diye konuştu. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ise, \"Bizler bir aileyiz. Bizim milletimizden başka hiçbir millet yoktur ki kına yakarak davullarla, düğünlerle askerleri yolculuyan hiçbir millet yoktur. Vatan, millet, bayrak sevgisi sevgilerin en güzeli, en kutsalıdır. Bugün artık sizler askere gidiyorsunuz. İnşallah askerliğinizi hayırlısı ile bitirip hayırlısı ile tezkerenizi alırsınız\" dedi. Törende, askeri malzemelerin olduğu çantalar asker adaylarına teslim edildi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona ererken, asker adayları davul ve zurna eşliğinde aileleri ve arkadaşlarıyla eğlendi.