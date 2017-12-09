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(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta, ABD'nin Kudüs kararı protesto edildi

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı Zonguldak'ta protesto edildi

09 Aralık 2017 21:05

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararı Zonguldak\'ta protesto edildi.

Ak Parti İl Başkanlığı tarafından Madenci Anıtı\'nda düzenlenen basın açıklamasına Ak Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Ak Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan, belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Faruk Çaturoğlu, Kudüs\'ün İslam\'ın ilk kıblesi olduğunu belirterek, şöyle dedi:

\"ABD Başkanı Trump, Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyan bir karara imza attı. Aslında bu yeni bir hadise değil. Çok eskiden beri İsrail ve İsrail\'le ilişkisi olan küresel güçler bunun peşindeydi. Şunun bilinmesini istiyoruz ki, Kudüs İslam\'ın ilk kıblesidir. Sadece İslam\'ın değil, üç semavi dinin ortak değerlerinin noktasıdır. Yahudiliğin, Hristiyanlığın ve İslamiyetin ortak değerlerini barındıran bir yerdir Kudüs. Geçmişte uğruna çok büyük savaşlar verdiğimiz Kudüs bugün sıkıntılar içerisindedir. İnşallah bu hadise ümmetin İslam birliği üzerinde ittifak kurmasına sebep olacaktır. Her şer de bir hayır, her hayırda bir şer vardır sözünün gereği bunun hayırlara vesile olacağına inancımız tamdır.\"

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun ise ABD Başkanı Donald Trump\'un açıklamasının insanlık vicdanını yaraladığını ve bölgedeki sorunları derinleştirdiğini ifade ederek, \"Sayın Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir\" diye konuştu. Konuşmalar ardından Kuran-ı Kerim okundu.

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