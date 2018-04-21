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(Görüntülü Haber) Zonguldak ormanlarında bahar güzelliği

Cüneyt ÖZFİDAN ZONGULDAK, (DHA)Zonguldak ormanlarında, ilkbahar ile birlikte ağaçların yeşermesi ve çiçek açması güzel görüntüler oluşturdu

21 Nisan 2018 15:21

Cüneyt ÖZFİDAN ZONGULDAK, (DHA)Zonguldak ormanlarında, ilkbahar ile birlikte ağaçların yeşermesi ve çiçek açması güzel görüntüler oluşturdu. Ormanların güzelliği drone ile havadan görüntülendi. Yüzölçümünün yüzde 50\'den fazlasını ormanların oluşturduğu Zonguldak, Türkiye\'nin ve bölgenin en yeşil illeri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Farklı türlerde ağaç ve endemik bitkilerin bulunduğu Zonguldak ormanlarında bahar güzelliği yaşanıyor. Her mevsim ayrı bir güzelliği olan ormanlar, ilkbaharda doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu. Yeşil ve mavinin buluştuğu eşsiz manzara drone ile havadan görüntülendi.

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