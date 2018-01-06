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(Görüntülü Haber) Zonguldak merkezli 5 ilde sahte çağrı merkezi operasyonu: 9 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Bilecik'te düzenlenen operasyonda, çağrı merkezi üzerinden ulaştıkları kişileri sağlık sigortası yapma veya yenileme vaadiyle kredi kartı bilgilerini alarak dolandıran

06 Ocak 2018 14:29

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Bilecik\'te düzenlenen operasyonda, çağrı merkezi üzerinden ulaştıkları kişileri sağlık sigortası yapma veya yenileme vaadiyle kredi kartı bilgilerini alarak dolandıran 4\'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonu Twitter hesabından duyuran İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, \"İnsanımıza tasallut olmuş bir çete elimizde. Mağdurların hikayelerini topluyoruz memleketten. Nefsinize hakim olun. Kimse kimseye iyilik yapmaz\" dedi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takip ardından Zonguldak\'ın yanı sıra İstanbul, İzmir, Balıkesir ve Bilecik\'te operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4\'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü. DOLANDIRILAN SAYISI ARTABİLİR Zonguldak merkezli çalışan şebekenin çağrı merkezi üzerinden aradıkları kişileri, sağlık sigortası yapma veya yenileme vaadiyle kredi kartı bilgilerini aldıkları ve bu şekilde dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında 40\'a yakın kişinin bu yolla dolandırıldığı tespit edildi. Devam eden soruşturma kapsamında bu sayının artabileceği öne sürüldü. EMNİYET MÜDÜRÜ OPERASYONU TWITTER DAN DUYURDU Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, operasyonu twitterdaki hesabından duyurdu. Çetenin ellerinde olduğunu ifade eden Turanlı, açıklamasında şöyle dedi: \"İnsanımıza tasallut olmuş bir çete elimizde. Mağdurların hikayelerini topluyoruz memleketten. Nefsinize hakim olun. Kimse kimseye iyilik yapmaz. Çok biliyor, heves ediyorsanız, onlar sizi aramasın. Mobili seviyorsak, işlemleri doğru telefondan siz başlatın. Zonguldak’ta \'sözde call center\' kurmuşlar ve buradan memleketi dolandırmışlar. Enseledik de insanımız yurdum insanı. Bu şeytanlar şeytan oldukça çok işimiz var çok\"

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