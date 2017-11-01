(Görüntülü Haber) Zonguldak Kent Ormanı'nda sonbahar güzelliği

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK Kent Ormanı\'nda, sonbahar ile birlikte ağaçların yapraklarının sararıp dökülmesiyle güzel görüntüler oluştu. Elvanpazarcık Beldesi Kaymakdere mevkisinde bulunan Kent Ormanı, farklı türlerde ağaç ve endemik bitkilerin yanında yürüyüş yolları, seyir terası, dere ve dere üzerindeki köprüleriyle ilgi görüyor. Kent Ormanı, sonbalarda ağaçların yapraklarının sararmasıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Orman içindeki parkurda yürüyüş yapanlar, eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Ormanda sonbahar ile ortaya çıkan eşsiz manzara, drone ile havadan görüntülendi.