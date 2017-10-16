(Görüntülü Haber) Zonguldak Ereğli'de kazaların yaşandığı yolda eylem

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde hafif ticari aracın çarptığı 63 yaşındaki İncinaz Mağul ağır yaralandı. Kazanın ardından toplanarak yolu ulaşıma kapatıp eylem yapan mahalleli, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal\'ın gereken çalışmaların yapılacağı sözünü vermesiyle dağıldı. Kaza, akşam saatlerinde Ereğli Devrek yolu Göçmeler Mahallesi’nde meydana geldi. 29 yaşındaki Ömer Faruk Arslan yönetimindeki 67 LY 671 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen İncinaz Mağul’a çarptı. Kazada ağır yaralanan Mağul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Mağul, daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi. MAHALLE HALKI YOLU KAPATTI Kazadan hemen sonra olay yerinde toplanan Göçmenler Mahallesi sakinleri, karayolunda sürekli ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığını belirterek yolun her iki yönünü de trafiğe kapattı. Mahalleli yetkililerin kendilerine yolda önlem alınacağına dair söz vermesini istedi. EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANI SÖZ VERDİ Yolun kapatıldığı haberini alarak mahalleye gelen Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, vatandaşları dinledikten sonra gereken her türlü önlemi alacaklarına dair söz verdiğini söyledi. Başkan Uysal konuşmasında, \"Ben sizinle sabaha kadar konuşurum. Ancak burada yapılması gereken ne varsa yarın sabahtan itibaren yapılmaya başlanacağına dair sizlere namus sözü veriyorum. Aranızdan muhtar hariç 5 kişi belirleyeceksiniz. Sizlere haftalık olarak yolla ilgili yapılan çalışma hakkında bilgi vereceğim\" dedi. Başkan Hüseyin Uysal\'ın konuşmasının ardından kalabalık yolu trafiğe açtı. Yolda görevlendirilen trafik polisleri tarafından trafik kontrollü olarak sağlandı.