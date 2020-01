(Görüntülü Haber) 'Zivzik narı' üreticinin yüzünü güldürdü

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Şirvan İlçesi\'ne yetişen ve \'Zivzik\' olarak bilinen nar, bu yıl üreticilerin yüzünü güldürdü. Narları evdeki odalarında muhafaza etmek isteyenler, üretimin fazla olması nedeniyle bazı eşyalarını evlerinden çıkarmak zorunda kaldı.



Şirvan\'ın Pirinçli Köyü Nar Derneği Başkanı Hüseyin Güneş, yörede daha önce pirinç ekimi yapıldığını ancak, yeterli gelir elde edemedikleri için nar yetiştiriciğine yöneldiklerini söyledi. Güneş, \"Köyde toplam bu yılki nar rekoltesi tahmini 6 bin tonu buluyor. Bazı köylüler bahçelerinden topladıkları narı hemen sattı, bazıları ise kış mevsimini bekliyor. Kışın daha pahallı olacağını düşünüyorlar. Bu sebepten ötürü köylüler evlerinde bulunan bazı odaları boşalttı ve bu odaları nar deposu yapmak zorunda kaldı\" dedi.



Şirvan İlçesi\'ndeki Pirinçli Köyü sakinleri köye adını veren pirinç ekiminde istedikleri verimi elde edemeyince bölgeye özgü \'Zivzik narı\' üretimine başladı. 79 haneli 1500 nüfuslu köydekilerin büyük bölümü nar yetişticiğiyle geçimini sağlarken, bu yıl beklenilenden fazla bir üretim elde edildi. Pirinçli Köyü Nar Derneği Başkanı Hüseyin Güneş, Pirinçli Köyü\'nde daha önce pirinç ekimi yapıldığı fakat yeterli gelir elde edemediklerinden ötürü nar yetiştiriciğine yöneldiklerini, nar üretimini yapmak için 40 yıldan bu yana oturduğu İstanbul\'dan köyüne gelip yerleştiğini söyledi. Güneş, \"40 yıl İstanbul\'da yaşadım. Çocuklarım şu an orada. Ancak, ben ve eşim köyümüze döndük ve nar bahçemize bakmaya başladık. Köyde bu yılki nar rekoltesi tahmini 6 bin tonu buluyor. Bazı köylüler bahçelerinden topladıkları narı hemen sattı. Bazıları ise kışı bekliyor. Kışın daha pahallı olacağını düşünüyorlar. Bu sebepten ötürü köylüler evlerinde bulunan bazı odaları boşalttı ve bu odaları nar deposu yaptılar\" diye konuştu.



\'NARLARIMIZ İSTANBUL\'DA SATILACAK\'



Geçen yıl, 6 dönümlük bir nar bahçesinde yaklaşık 7-8 ton nar elde edildiğini, ancak bu yıl aynı bahçede 18 ton nar elde ettiklerini belirten Güneş, şöyle devam etti:



\"Nardaki verim yüzümüzü güldürdü. Narın tüccara satılması bizleri her seneki gibi üzüyor. Bundan 3 sene önce üreticiden narın kilosu 1 liradan alınıyordu, şimdi ise yine aynı fiyata satılıyor. Narlarımız merkeze ve farklı illere gittiğinde kilosu 4-5 liradan salıyor. Önümüzdeki günlerde köyümüze yaklaşık 15 TIR gelip, narlarımızın satışı için İstanbul\'a gönderilecek\"diye konuştu.



\'PİRİNÇİNTEN VAZGEÇTİK, NARI TERCİH ETTİK\'



Pirinçli Köyü\'nde uzun yıllar boyunca pirinç üretimi yaptıkların ancak yeterli gelir elde edemedikleri için nar yetişticiliğine başladıklarını anlatan köy sakinlerinden Kazım İşli ise, \"Dedem ve babam daha önce bu köyde pirinç üretiyordu. Ben de onlar gibi uzun yıllar yaptım. Bizim köyümüzün çok verimli köy, kaynak suyumuz var ve hiçbir zaman kesilmiyor, bu yüzden ne ekersek yetişiyor. Pirinç üretimi yaptığımız zamanlar bu bizi kurtarmadı ve pirinç tarlalarını nar bahçelerine dönüştürdük. Şu an köyde kimse pirinç ekmiyor nar ekiyor\" dedi.



\'İŞÇİ BULAMIYORUZ\'



Nar hasadının başladığını ve geçen yıla oranla nar üretiminin daha fazla olduğunu açıklayan nar bahçesi sahibi Faik Özayın da, hasat için işçi bulmada güçlük çektiklerini belirterek, \"Verimden memnunuz, satışlardan memnun değiliz. Ben bahçemde nar toplamaya başladım ve yaklaşık 15 gün sürecektir bu toplama işlemi. Nar toplamak için işçi bulmakta zorlanıyor ve bulduğum işçiler ise günlük 80 liraya çalışıyorlar. Bulduğum işçiler toplam 15 gün boyunca bin 500 veriyorum. Ancak, bunun yanında mazotu, nar ağaçlarını bakımı, nakliyesi ve var. Ben ise, topladığım narların kilosunu tüccara 1 liradan satıyorum. Onlarda şehir merkezinde bunu 4-5 liradan satıyor. Köyde işçi bulmak çok zor. Çünkü, herkesin nar bahçesi var ve herkes kendi bahçesi ile ilgileniyor. Biz de işçileri şehirden getiriyoruz\" diye konuştu.