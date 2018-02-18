(Görüntülü Haber) Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp (6)

TSK: 2 PERSONELE HALEN ULAŞILAMAMIŞTIR Genelkurmay Başkanlığı\'nca Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinde, sele kapılıp, kaybolan 2 askere halen ulaşılamadığı açıklandı. Arama çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, \"18 Şubat 2018 tarihinde, 3’ncü Hudut Alay Komutanlığına (Akçakale/Şanlıurfa) bağlı bir Hudut Karakolu bölgesindeki yoğun yağışın sele dönüşmesi nedeniyle, bölgede nöbet görevini sürdüren iki personele halen ulaşılamamıştır. Söz konusu iki personeli arama çalışmaları devam etmektedir\" denildi.