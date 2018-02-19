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(Görüntülü Haber) Ziraat mühendisi, iş yerinde öldürüldü

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Karapınar ilçesinde ziraat mühendisi Kenan Özdamar (38), iddiaya göre, kendisine 8 bin lira borcu olan çiftçi Neşet C

19 Şubat 2018 20:17

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Karapınar ilçesinde ziraat mühendisi Kenan Özdamar (38), iddiaya göre, kendisine 8 bin lira borcu olan çiftçi Neşet C. (22) tarafından iş yerinde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Kala Mahallesi İnönü Caddesi\'nde meydana geldi. Neşet Ö. otomobiliyle, iddiaya göre 8 bin lira borçlu olduğu evli ziraat mühendisi Kenan Özdamar\'ın iş yerine geldi. Burada çıkan tartışma sırasında Neşet Ö., yanındaki av tüfeğiyle Özdamar\'a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kenan Özdamar kanlar içinde yere yığılırken, Neşet C. ise 42 DYG 57 plakalı otomobiline binip kaçtı. Ağır yaralanan Özdamar, çağrılan ambulansla götürüldüğü Karapınar Devlet Hastanesi\'nde, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Silah sesini duyan yakındaki jandarma komutanlığında görevli bir asker, şüphelinin otomobilini önüne geçerek durdurdu. Jandarma ardından Neşet C.\'yi gözaltına aldı, soruşturma başlatıldı.

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