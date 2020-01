(Görüntülü Haber) Zincirli Höyük'te 11'inci etap kazıları tamamlandı

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, 5 bin yıllık tarihi kalıntıların bulunduğu Zincirli Höyük\'te bu yıl başlatılan 11\'inci etap kazıları tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD\'deki Chicago Üniversitesi\'nin 2006 yılında Zincirli Mahallesi\'nde bulunan Zincirli Höyük\'te ortaklaşa başlattığı kazıların 11\'inci etabı akademisyen, öğrenciler ve mahalle sakinlerinde oluşan 80 kişilik kazı ekibiyle 56 gün süren çalışmayla sona erdi. Kazı Başkanı Chicago Üniversitesi öğretim üyesi Prof Dr. David Schloen?in başkanlığında 40 hektarlık alanda 4 ayrı alanda yapılan kazılara ABD, Fransa ve Türkiye\'deki üniversitelerin Arkeoloji bölümlerinde okuyan öğrenciler katıldı. Kazılarda bulunan hayvan kemikleri ve kerpiç gibi kalıntıların, bölgede insanların yaşadığına ve büyük bir doğal afetin izlerine ilişkin bilgilerini verdiğini anlatan Arkeolog Dr. Virginia Rimmer Herrmanın, \"Bu yılki kazılarımızda, at heykeli ile M.Ö. 8\'inci yüzyıldaki Genç Hitit Dönemi\'ne ait 1300 yıllık olduğu belirtilen üzerinde Aramice yazı bulunan makyaj kutusuyla birlikte birçok eser, hayvan kemiklerine ve çömlek gibi parçalara rastlanıldı. Bugüne kadar 11 yılda yapılan kazılarımızda ise M.Ö. 800 yılına ait Kral Kuttumova steli, Genç Hitit Dönemi Arami Kralı\'nın heykeli gibi eserler bulundu. Bu eserlerin Gaziantep başta olmak üzere birçok müzede sergileniyor. Her kazı çalışmasında yüze yakın tarihi eser, binlerce çanak, çömlek parçaları bulundu. Bulunan her parçanın bilimsel çalışmalar için kullanılıyor. Her yıl yapılan kazılarda yaklaşık 15 eser müzeye kazandırıldı\" dedi.