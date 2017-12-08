(Görüntülü Haber) Zihinsel engelli Çelik eserleriyle hayran bıraktı

Aziz GÜVENER ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Arifiye ilçesinde engelli bakımevinde yaşayan ve öğretmeninin resim yeteneğini keşfettiği 32 yaşındaki Çelik Tunç\'un çizdiği resimlerin ünlü Ressam Miro\'nun eserlerin benzemesi görenleri hayran bıraktı. Artvin\'de ailesi tarafından bakımevine yerleştirilen Çelik Tunç, 10 yıl önce Sakarya\'daki Arifiye Yetişkin Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'ne yerleştirildi. Hayatı ailesinden uzak bakımevlerinde geçen Çelik Tunç, 3 yıl önce bu merkezde resim eğitimi görmeye başladı. Rehabilitasyon merkezinde resim öğretmeni olan Duygu Boz\'un keşfetmesiyle resim çizmeye başlayan Çelik Tunç\'un eserlerinin ünlü İspanyol Ressam Joan Miro\'ya benzerliği görenleri şaşırttı. Bakımevi ve Sakarya Güzel Sanatlar Derneği tarafından gerçekleştirilen \'Çelik ve \'Miro\' Eserleri\' isimli sergide Çelik Tunç\'un onlarca eseri vatandaşların beğenisine sunuldu. Özellikle anne şefkatini resimlerde anne göğsü ve çeşitli imgelerle anlatan Çelik Tunç\'un resimleri görenleri hayran bıraktı. Çelik Tunç\'un yeteneğini duvarlara resim çizerken fark ettiğini söyleyen resim öğretmeni Duygu Boz, Zihinsel engelli rehabilitasyon merkezinde resim öğretmeniyim. Çelik\'in farklı resimler yaptığını fark ettim. Duvara, boş bulduğu yerlere çizimler yapıyordu. İlginç buldum yaptığı resimleri çünkü dişi erkek ayrımı yapıyor. Objeler üzerinde bütün canlı veya cansızlar üzerinde dişi veya erkek ayrımı yapabiliyor. Nasıl değerlendirebiliriz diye düşündüm. Farklı materyalleri çizmeye başladık, daha sonra birlikte boyadık, göstererek bu aşamaya geldik kendisiyle. 3 yıl önce sınıfım açıldığı zaman çalışmaya başladık. Buraya Artvin\'den gelişi yurttaki boşlukla ilgili olabilir. Ya da adapte sorunu yaşamıştır diğer yurtta buraya alınmıştır, yurtlarda büyüyen bir çocuk aile yanında değil. Farklı düşünebildiğini, yaşadığı şeyleri çok farklı şekilde çizime yansıttığını fark ettik dedi. Duygu Boz, bilinçaltındaki her şeyi kağıda dökebilen Çelik Tunç\'un özellikle anne şefkatini işlediğini belirterek, şöyle konuştu Diğer engelli çocuklar yansıtmakta problem yaşarken ya da ezberi çizimler yaparken, Çelik tamamen çizimsel, imgesel tasarımlar yapabiliyor. Türkiye\'de daha çok sergi yapmak istiyoruz. Keşke dünya genelinde yapabilsek. Çünkü çok fazla eseri var. Çelik çok sevimli çok zekidir, elektrikli eşyalarla arası çok iyi, bozup yapabiliyor. Kendini bebek zannediyor, çok çalışkan. Miro ile ortak bağlantı yaptığı çizimlerle alakalı. Miro hep çocuk resimleri üzerinde durmuş, çocuk saflığını yakalamaya çalışmış eserlerinde. Çelik\'te tamamen çocuk saflığıyla resim yapıyor zaten. Çizimler benzer özellikler gösteriyor. Miro ile bağlantısını öyle buldum. Çizdiği karakterler de benziyor. Kullandığı renkler kompozisyonlar. Hoşuna giden bir erkek ya da kadın figürü vardır. Bunu kullanıyor. Normal hayatta gördüğü böcekleri de yapabiliyor. Beni çok çizdi. Anne özlemi çekiyor, emme ihtiyacı, dokunma hissini hala daha yaşıyor. O anne sevgisini muhakkak işliyor resimlerde. Kadın göğüsleri çizmesi biraz da bundan Arifiye Yetişkin Zihinsel Engelliler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Murat Topuz, Çelik Tunç\'un bu alanda ülkede tek olacağını kaydederek, Duygu Hocam keşfetti Çelik\'i, renkleri ve imgeleri farklı farklı kullandığından yavaş yavaş resimlerin üzerine gitmeye başladık ve sonuç ortada. İnşallah bunu geliştirme yönünde de faaliyetlerimiz olacak. Çelik belki de ilk olacak Türkiye\'de dedi.