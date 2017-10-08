(Görüntülü Haber) Zeytinyağları hasır sepetlerle hediye edilecek

Kaymakamlık projesi gelire döndü Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde Kaymakamlık tarafından başlatılan sepetçilik kursu tamamlandı. Ustalar ve öğrenciler yaptıkları eserleri sergiledi. Edremit\'te hediyelik olarak verilen zeytinyağları artık ustalardan çıkan sepetlerle sunulacak. AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı, Edremit Meslek Yüksekokulu ve Edremit Kaymakamlığı da üretilecek sepetler için ilk siparişlerini vererek, projeye katkıda bulundu. Edremit Kaymakamlığı, gençlerin kültür ve sanat projelerine destek verilmesini amacıyla Gençlik Destek Programı (GENÇDES) hazırlayıp, bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na sundu. Edremit\'te bir dönem önemli meslekler arasında sayılan el sanatlarından olan sele, sepet ve hasırcılığın ölmemesi adına yapılan bu proje Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da kabul gördü. Bakanlık, hibe olarak destek verdi. Proje çerçevesinde, Altınoluk Meslek Yüksekokulu ve Edremit Meslek Yüksekokulu\'ndan toplam 40 öğrenciye sepet örücülüğü kursu verdildi. Öğrenciler, 15 gün boyunca ata mesleği sepetçilik olan ustalardan bu mesleği uygulamalı olarak öğrendi. Öğrencilerin kurs süresinde ördükleri sepetler, Edremit KİPA Alışveriş Merkezi\'nde sergilendi. Serginin açılışına Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, CHP\'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Ak Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü, Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Raif Sakin ve Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tuba Öncül Abacıgil\'in ve çok sayıda Edremitli katıldı. Yaptıkları ürünler Zeytincilik Enstitüsü\'nün çalışmalarıyla zeytin ve zeytin yağlarıyla süslenen ustalar, bu çalışma ile ilk siparişlerini de aldı. ÖRKÇÜ, \"BU MAKAS SANA YAKIŞIR USTA\" Sergide mesleklerine verilen önem nedeniyle büyük mutluluk yaşayan hasır ustaları Bahri Açar ve Taci Demirci\'ye bir jestte Ak Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü yaptı. Açılış kurdelesini kesmeleri için Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, CHP\'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü\'ye makas verildi. Örkçü, makası hasır ustası Bahri Açar\'a verip, \"Bu makas sana yakışır ustam\" dedi. Kendilerini değerli gördüklerini ve çok mutlu olduğunu söyleyen Açar, \"Kaymakam Bey\'e çok teşekkür ediyorum. Bizi proje ile tekrar var etti. Artık gelirimiz var ve çocuklarımıza tekrar öğretmeye başladığımız bir mesleğimiz var. Burada tanıştığımız kişiler ve gelen siparişlerle işimizi geliştirmek için çalışacağız\" dedi. \"ÇALIŞMALAR MARKA ŞEHİR İÇİN\" Serginin açılışında konuşan Kaymakam Ali Sırmalı, Edremit Kaymakamlığı olarak özellikle bu sanatın ve sanatkarların unutulmaması için projeyi hazırladıklarını söyledi. Edremit\'i marka şehir yapmak aacıyla projeler ürettiklerini belirten Kaymakam Sırmalı, \"Amacımız özellikle sele, sepet, hasır örücülüğünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak. Kültürümüzün bundan sonra da devam etmesini sağlamak için Edremit\'in kültür değerlerini ortaya çıkarmak için ayrıca bu sergiye katılan kişilerin hem aile ekonomisine, ülke ekonomisine kazanımlarını sağlamak, aynı zamanda da Edremit\'i marka şehir yapmak için projemizi hazırladık\" dedi. Kaymakam Sırmalı, Edremit Kaymakamlığı da bundan sonra verilecek hediyelerin bir bölümünde kullanmak üzere hasırdan yapılmış zeytinyağı kabı siparişi verdi. İLK SİPARİŞ AK PARTİ\'DEN İlçe teşkilatına gelen misafirlere ve kendilerinin gerçekleştirdiği ziyaretlerde yöresel hediyeler verdiklerini belirten AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkçü, hediyeleri yöresel ürünlerden seçmeye özen gösterdiklerini söyledi. Proje nedeniyle Edremit Kaymakamlığı\'nı kutlayan Örkçü, \"Edremit Kaymakamımız Ali Sırmalı gerçekten örnek bir proje hayata geçirdi. Çocuklarımız el becerilerini geliştirirken projenin diğer ayağında da kenarda kalmış ve yitirilen bir kültür olan hasır örücülüğü tekrar hayat buldu. Kaç aile burada ekmek kapısı kazandı. Bizlerde projeye ve ustalara destek olmak amacıyla ilçe teşkilatı olarak verdiğimiz yöresel hediye ve tanıtım ürünlerinin bir kısmında bu sepetleri kullanacağız\" dedi. OKUMUŞ ZEYTİNYAĞI\'NA, HASIR SEPET \"Zeytinin Okumuş Hali\" projesiyle zeytin ağaçlarının dikilmesinden ürünün yetişmesi, toplanması ve zeytinyağı haline getirilme sürecine kadar bilimsel çalışmalarla ürün elde eden Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytincilik Enstitüsü de hasır sepet kullanmaya karar verdi. Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Tuba Öncül Abacıgil, geleneksel zeytincilik için hasır ürünlerin önemine dikkat çekerek, pazarlama stratejisi içinde önemli olduğunu söyledi. Abacıgil, \"Bu sepetler geleneksel zeytincilik için oldukça önemlidir. Bu sepetler ağaçlardan toplanan zeytinlerin taşınması ve nakliyesi için kullanılıyor. Zeytin şişelerinin sunumu ve ticari anlamda kullanımı için görsel olarak doğallığını tamamlamakta. Sepetçiliğin gelişmesi için de bu proje oldukça önemli oldu\" dedi. YÜKSEKOKULDAN SİPARİŞ Altınoluk ve Edremit Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin katıldığı projedeki hasır ürünleri inceleyen Edremit Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Raif Sakin, okul tarafından üniversite markasıyla üretilen zeytinyağı ve zeytin sabunları için ambalaj arayışı içinde olduklarını belirterek, artık hasır kaplara konularak sunum gerçekleştireceklerini söyledi. Sakin, \"İlk olarak 100 civarında hasırdan yapılan üründen sipariş verdik. Yüksekokulumuz hem zeytin hem zeytinyağı hem de sabun üzerine oldukça farkındalık oluşturdu. Bu ürünlerin sunumu konusunda sıkıntımız vardı. Ahşap kutulara koyup, üzerine okulumuzun logosunu yapıştırıyorduk. Hediyelik olarak gönderiyorduk. Sepet kapları gördük ve beğendik. Ustamız ile görüştük ve ilk etapta 100 adet sipariş verdik. 750 ve 250 mililitrelik şişeler için hasır kaplar yapılacak. Hem zeytin, hem de sabun için alım yapacağız. Bu sayede bölgemiz insanına fayda sağlarken, geleneksel bir el sanatımızın yaşamasına destek olacağız. Projede emeği geçen başta Edremit Kaymakamlığımız olmak üzere öğreticilere ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz\" dedi. TÜRKİYE DE İLK SEPET SERGİSİ Edremit Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi Sorumlusu Selma Tekçe de projeyle ölmeye yüz tutmuş bir mesleği gençlere aktararak tekrar canlandırdıklarını belirtip, \"Bugün burada düzenlediğimiz bu sergi Türkiye\'de ilk olan bir sepet sergisi. Daha önce benzeri yapılmamış bir sergi. Bu nedenle projemizi destekleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı\'na çok teşekkür ediyoruz\" dedi.