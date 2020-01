(Görüntülü Haber) Zeytinli Rock Festivali dolu dolu sürüyor

Haber- Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR\'in Edremit İlçesi Altınkum Sahilinde düzenlenen Zeytinli Rock Festivali, ülkenin dört bir yanından gelen gençlerin katılımıyla coşkuyla sürüyor. Ülkenin en büyük festivallerden biri haline gelen Zeytinli Rock Festivali ile Edremit, en kalabalık günlerinden birini yaşıyor. 17 bin kampçı çadırlarda kalırken, otellerin yüzde 100 doluluk oranında olduğu belirtildi. Her sene yeniliklerin getirildiği festivalde, bu yıl gençler için oyun alanı oluşturulduğu görüldü. En çok yakınılan konuların başında gelen tuvaletler ise bu yıl ücretsiz olduğu ve 2 katına çıkarıldığı gözlendi. Alandaki yiyecek ve içecek satışları da gıda mühendisleri tarafından incelendiği belirtildi. \"GELMİŞ GEÇMİŞ, EN İYİ YERLİ FESTİVAL\" Zeytinli Rock Festivali 2014 yılından buyana sürdürdüklerini kaydeden Umut Kuzey, 2014 yılında 32 bin, 2015\'te 90 bin, 2016 yılında 150 binlik rekor bir katılımcıyla Türkiye\'nin gelmiş geçmiş en iyi yerli festivali unvanını herhangi bir kurumdan değil, kendiliğinden, halk tarafından alındığını belirtti. 2017 yılına bir yıl boyunca iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen Kuzey, \"2 sahnemiz var. Ana sahnemiz ve yüzde 100 müzik keşif sahnemizde toplam 75 sanatçımız çıkıyor. Şu ana kadar festivalimize yaklaşık 17 bin kampçı katıldı. Bu sayı hafta sonu 20 bini bulacaktır. Yaklaşık 7 bin kombine izleyicimiz var. Türkiye\'nin her yerinden insanlar geliyorlar. Hepsi pırıl pırıl gençler. Her sene çıtayı biraz daha yükseltmek için temizlik, yiyecek ve içecek alanlarını daha iyi konuma getirmeye gayret ettik. Oyun alanlarımız mevcut. Gelen insanlarımız hoşça vakit geçirebiliyorlar. Bütün arzumuz 5 gün boyunca her şey bir kenara bırakılıp müzikle dostlukla eğlenen genç arkadaşlarımızı buradan hoş anılarla göndermek. Çünkü onlar buradan gittikten sonra bütün bir yıl boyunca gerek sosyal medyada, gerek okullarında gerek arkadaşlarına Edremit\'ten ve Zeytinli Rock Festivali\'nden bahsediyorlar. Bu bizim için, bölgenin tanıtımı için Türkiye\'den dünyaya burada da festival yapılıyor demek için çok önemli\" dedi. Festivale katılanlar genel olarak organizasyondan mutlu olduklarını belirtirken, bu sene festivale gelen çok sayıda aile olduğu da dikkat çekti. Festival de dün gece Selda Bağcan ve Ceylan Ertem, Pinhani, Adamlar, Pera ve Çamur grupları sahne aldı. Bugün ise Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Mabel Maiz, Umut kuzey, Melis Danişmend, Sattas ve TNK sahne alırken festivalin son günü yarın ise Bulutsuzluk özlemi, Pentegram, Mavisakal, Kurban, Kurtalan Ekspres, Baba zula ve Yedinci ev grupları rock severlerle buluşacak.