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(Görüntülü Haber) Zeytinli Çayı'nda kaz ve yumurta seferberliği

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, Kazdağları’ndan dökülen suların oluşturduğu Zeytinli Çayı'ndaki kazlara zarar verilip, yumurtalarının çalındığı ileri sürüldü

17 Nisan 2018 15:50

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, Kazdağları’ndan dökülen suların oluşturduğu Zeytinli Çayı\'ndaki kazlara zarar verilip, yumurtalarının çalındığı ileri sürüldü. Kazları ve yumurtaları korumak için seferber olan yöre sakinleri, çay kenarındaki alanı çitle çevirip, geceleri de nöbet tutmaya başladı. ​Edremit ilçesinde, \'Sarıkız\' efsanesiyle bilinen ve adını Türkmen inanışında önemli yer tutan kazlardan alan ‘Kazdağları’ndan çıkan kaynak suyunun döküldüğü Zeytinli Çayı\'na, birkaç yıldan bu yana kazlar gelip, yumurta bırakmaya başladı. Kazlar ile ördeklerin bazı kişiler tarafından vurulduğunun, yumurtalarının da çalındığının öne sürülmesi üzerine Akçay Mahallesi sakinleri, harekete geçti. Mahalleli, aralarında para toplayıp, çay kenarındaki alanı çitle çevirerek, kazları korumaya aldı. Mahalle sakinleri, son dönemde, çay kenarında geceleri nöbet tutmaya da başladı. Bölgede kış mevsiminin aşırı soğuk olmaması dolayısıyla kazların göç etmeyerek, kaldığını belirten mahalle sakinlerinden emekli polis memuru Ahmet Tuz (55), kazlara verilip, yumurtalarının çalındığını duyunca üzüldüklerini söyledi. Tuz, “Belediyeden izin aldıktan sonra aramızda para toplayıp, çay kenarında kazlar ve ördeklerin yaşam alanı olan 10 metrelik yeri çitle çevirdik; ancak yaşam alanlarını biraz daha genişletmemiz gerekiyor. Buna hem paramız yetmedi hem de izin alamadık. Gece geç saatlerde çitle çevrili alana girenler oluyor ya da kedi köpekler girebiliyor. Bu nedenle biz de geç saatlere kadar burada nöbet tutuyoruz” diye konuştu.

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