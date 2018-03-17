T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Zeytin Dalı'na mehteranlı destek

Yaprak KOÇER SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için kentteki bir mehter takımı marşlar çalarak yürüyüş yaptı

17 Mart 2018 15:46

Yaprak KOÇER SAMSUN, (DHA) SAMSUN\'da Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için kentteki bir mehter takımı marşlar çalarak yürüyüş yaptı. Çalınan Mehter Marşlarına vatandaşlarda alkışlarla destek verdi. Samsun\'da mehteran takımı, Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için yürüyüş düzenledi. Mehter yürüyüşü yapan takım \'Kalbimiz Afrin\'de, hedefimiz kızıl elma, hep yanındayız Mehmetçik\' yazan afiş taşıdı. İstiklal Caddesi\'nde mehter marşı çalarak yürüyen gruba vatandaşlarda alkışlarla destek oldu. Bir çok vatandaş cep telefonlarının kameralarıyla mehter takımının yürüyüşünü görüntüledi. Mehter Takımı\'nın çalıp söylediği Çanakkale Türküsü ise duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yaprak KOÇER SAMSUN DHA SAMSUN AfrinZeytin Dalı HarekatıMehter MarşlarınaSamsunAfrinMehterMehmetçikCaddesiBirMehter TakımıTürküsü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24