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(Görüntülü Haber) Zeytin Dalı Karma Sergisi açıldı

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),(DHA) Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik, ahşap ve resim sanatçıları tarafından Zeytin Dalı Karma sergisi açıldı

21 Mart 2018 18:23

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),(DHA) Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik, ahşap ve resim sanatçıları tarafından Zeytin Dalı Karma sergisi açıldı. Belediye binası önünde açılan sergide mozaik taşlarından yapılan resimler, ahşaptan ve çam kozalağından yapılan çeşitli eserler sergilendi. Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından yapılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Reyhanlılı sanatçıların hazırladıkları eserlerin sergilenmesi nedeniyle tören düzenlendi. Kaymakam Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı. Mozaik sanatçısı Mervan Altınorak ve kızı Merve Altınorak, Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle ?Zeytin Dalı Karma Sergisi açtıklarını söyleyerek amaçlarının hem operasyona destek ve hem de Reyhanlılı sanatçıların eserlerinin gün yüzüne çıkması olduğunu belirtti. Diğer sanatçı Miktat Yalman ise çam kozalağından aksesuar olarak çeşitli eserler yaptığını ifade etti. Kaymakamlık ve Belediye işbirliği ile açılan sergide konuşan Kaymakam Fatih Çobanoğlu, sanatçıları kutlayarak, emeği geçenlere teşekkür etti. Zeytin Dalı Harekatı?nın Reyhanlı?dan başladığını belirten Belediye Başkanı Şanverdi sergide görev alan sanatçıları kutladı.

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