(Görüntülü Haber) Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU- Mustafa KANLI /GAZİANTEP,(DHA)SURİYE\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'nın üçüncü gününde 1 asker şehit oldu. Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 22 Ocak 2018 tarihinde Kilis/Gülbaba Köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah?tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.\" ŞEHİT ASTSUBAYIN CENAZESİ GAZİANTEP\'TE Kilis\'in merkeze bağlı Gülbaba Köyünün güneydoğusunda bulunan Suriye\'nin Burseya Dağı\'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade astsubay üstçavuşun cenazesi, Kilis\'ten Gaziantep\'e getirildi. Adli Tıp Kurumu morguna konulan, şehit astsubayın cenazesi bugün düzenlenecek tören sonrası memleketi Ankara\'ya gönderilecek.