T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 49'uncu gün; 3 bin 149 terörist etkisiz hale getirildi (3)

PAKİSTANLI MİLLETVEKİLLERİ KİLİS'TE Pakistan'daki çeşitli partilerin milletvekilleri, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile yardım kuruluşu KHUBAIB Foundation’ın ortak girişimiyle Kilis’te ekmek üretimi yapılan fırını ziyaret etti

09 Mart 2018 18:35

PAKİSTANLI MİLLETVEKİLLERİ KİLİS\'TE Pakistan\'daki çeşitli partilerin milletvekilleri, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile yardım kuruluşu KHUBAIB Foundation’ın ortak girişimiyle Kilis’te ekmek üretimi yapılan fırını ziyaret etti. Kilis\'e gelen Pakistanlı vekiller, günlük 180 bin ekmek üretim kapasitesine sahip fırını ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan milletvekili Munaza Hassan, Kilis’e çeşitli partilerden vekillerle birlikte geldiklerini belirterek, “Buraya Pakistan’dan Suriyeli kadınlarla ve çocuklarla dayanışma içerisinde olmak için geldik. Organize edilen \'vicdan konvoyu\'nun katılımcıları olarak geldik. Hapiste bulunan Suriyeli kadın ve çocuklara desteğimizi göstermek için geldik. Suriyelilere söylemek istiyoruz ki onların acısını paylaşıyoruz. Onların yaşadıklarını hissediyoruz ve onlara destek olmak için buradayız. Bu fırın sayesinde Pakistan halkının bir yardımını Suriyelilere ulaştırabiliyoruz\" dedi. Milletvekili Dr. Fouzia Hameed ise Pakistan yardım kuruluşunu Suriye halkına destek olduğu için tebrik ettiğini dile getirdi. Pakistanlı milletvekilleri, daha sonra İHH İnsani Yardım Vakfı\'nın öksüz ve yetim çocuklar için açtığı ana sınıfını ziyaret ederek, okulla ilgili bilgi aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PAKİSTANLI MİLLETVEKİLLERİ KİLİSHakHürriyetleriYardım VakfıKHUBAIB FoundationınKilisteKilisPakistanlıZiyaretMunaza Hassan KilisePakistandan SuriyeliOrganizeHapisteSuriyeliSuriyelilereOnlarınBuPakistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24