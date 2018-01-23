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(Görüntülü Haber) Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü gün; kara operasyonu sürüyor (12)

ŞEHİT ASTSUBAYIN CENAZESİ GAZİANTEP'TE Kilis'in merkeze bağlı Gülbaba Köyünün güneydoğusunda bulunan Suriye'nin Burseya Dağı'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade astsubay üstçavuşun cenazesi, Kilis'ten Gaziantep'e getirildi

23 Ocak 2018 09:49

ŞEHİT ASTSUBAYIN CENAZESİ GAZİANTEP\'TE

Kilis\'in merkeze bağlı Gülbaba Köyünün güneydoğusunda bulunan Suriye\'nin Burseya Dağı\'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade astsubay üstçavuşun cenazesi, Kilis\'ten Gaziantep\'e getirildi. Adli Tıp Kurumu morguna konulan, şehit astsubayın cenazesi yarın düzenlenecek tören sonrası memleketi Ankara\'ya gönderilecek.

CEYLANPINAR\'A TACİZ ATEŞLERİ AKŞAM DA SÜRDÜ

Suriye\'nin Haseke kentine bağlı terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Rasulayn kentinden Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar İlçesine, gündüz saatlerinde yapılan taciz ateşleri gece de devam etti. Gündüz sınırda nöbet tutan 1 askerin hafif şekilde yaralandığı ve 1 teröristin öldürüldüğü Rasulayn\'dan yapılan taciz ateşlerinin artmasıyla sınır hattındaki vatandaşlar uzaklaştırılarak güvenlik önlemleri arttırıldı. Taciz ateşi yapılan bölgeler, özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu güvenlik güçlerince ateş altına alındı.

ADIYAMAN\'DA PROVOKASYONA GÖZALTI

Adıyaman\'da sosyal medya üzerinde Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı\' harekatını provoke etmek amacıyla sosyal medyada paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri provoke amaçlı paylaşımlarda bulunan K.A.\'yı gözaltına alıp emniyete götürdü.

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