(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 28'inci gün; 1551 terörist öldürüldü (4)

CİNDERES BOMBALANIYOR Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin Afrin kenti kırsalındaki Cinderes bölgesindeki terör örgütü hedefleri, sabah saatlerinden itibaren karadan hedef alındı. Sınırda konuşlu topçu birliklerinin obüslerle ateş aldığına aldığı bölgedeki terörist mevzileri bombalandı. İmha edilen hedeflerden duman yükselirken, teröristler de görüşü engellemek için lastik yaktı. Bombalan hedefler ile yakılan lastiklerden çıkan duman, Reyhanlı\'dan da görülürken, bölgede zaman zaman çatışma sesleri duyuluyor. DHA-Güvenlik - Türkiye-Hatay / Reyhanlı - İbrahim MAŞE, İdris TİFTİKÇİ, Yılmaz BEZGİN