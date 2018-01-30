T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 11'inci gün; Burseya'dan sonra hedef Bafelyun Tepesi (6)

2 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ ROKETLİ SALDIRI KAMERADA Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen ve isabet ettiği camide 2 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan roketli saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera

30 Ocak 2018 17:10

2 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ ROKETLİ SALDIRI KAMERADA Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen ve isabet ettiği camide 2 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan roketli saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 24 Ocak günü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen, Suriyeli Tarık Tabbak ve Muzaffer Aydemir\'in hayatını kaybettiği tarihi Çalık Camii\'ne isabet eden roketin patladığı görülüyor. Güvenlik kamerası kaydında, ayrıca akşam namazı kılınırken, kubbesine düşen roketin patlamasıyla caminin alev aldığı görülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ ROKETLİ SALDIRI KAMERADA Suriye AfrinPKKYPGGörüntülerdeOcakSuriyeli Tarık TabbakMuzaffer AydemirCamiiGüvenlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24