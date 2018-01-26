(Görüntülü Haber) Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak için dilekçe verdiler

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- TÜRKİYE Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şubesi üyesi şehit aileleri ve gaziler, Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılmak için Manisa\'da askerlik şubesine giderek dilekçe verdi. Şehit babası İsmet Alakuş, tek oğlunu şehit verdiğini belirterek, \"Ben de vatanımız için göreve hazırım\" dedi.



Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şubesi üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terörist hedeflere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek amacıyla askerlik şubesine gidip dilekçe verdi. Şube önünde dilekçelerini imzalayan vakıf üyeleri adına açıklama yapan Şube Başkanı Nihat Yaşacan, \"Bugün TSK\'nın Afrin\'e yapmış olduğu operasyona destek için buradayız. Ülkemizin huzur ve güvenliği sağlamak ve istikrar için bu harekâtı sonuna kadar destekliyoruz. Biz de zamanında ülkemiz için şehit verdik ve gazi olduk. \'Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin yapmış olduğu harekâtlarda biz de varız\' diyoruz. Bugün de dilekçelerimizi veriyor ve görev için hazır olduğumuzu söylüyoruz\" dedi. Kıbrıs\'ta gözlerini kaybeden Gazi Mehmet Konteş de Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek olduğunu belirterek, dilekçesini vereceğini söyledi.



Dilekçe verenlerin arasında bulunan şehit babası İsmet Alakuş ise \"Tek bir oğlum vardı, bu vatan için şehit verdim. Ben de yaşlı olmama rağmen çağrılırsam bu operasyona gitmeye hazırım. Vatanım için her şeye hazırım\" diye konuştu.



Açıklamaların ardından şehit aileleri ve gaziler şubeye girerek dilekçelerini verdi.