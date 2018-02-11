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(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekatı'na duman tekniğiyle resimli destek

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Özcan Özkaya (21), mumdan çıkan dumanlı resim çizme tekniğiyle Afrin'de sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na, barışı simgeleyen güvercinin gagasında durmuş zey

11 Şubat 2018 15:12

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA İnönü Üniversitesi Makine Mühendisliği 4\'üncü sınıf öğrencisi Özcan Özkaya (21), mumdan çıkan dumanlı resim çizme tekniğiyle Afrin\'de sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'na, barışı simgeleyen güvercinin gagasında durmuş zeytin dalı çizerek destek verdi.

Küçüklükten beri farklı çizim teknikleriyle çevresindekilerin beğenisini toplayan Özkaya, boş şişe içerisine kendi imkanlarıyla doldurduğu mumu yakarak çizeceği muşambaya yaklaştırarak is oluşturuyor. Bir eliyle mumdan çıkan dumanla şablon oluşturan Özkaya, diğer eliyle de eliyle oluşturacağı figürleri resmediyor. Dumanlı resim çizme tekniğini dünyada az sayıda kişinin yaptığını anlatan Özkaya, fırça ve yağlı boyalardan çok farklı materyallerden resimler yapmayı sevdiğini ifade ederek, \"Farklı materyallerle, farklı objelerle resimler yapıyorum\" dedi.

Özkaya, çizimleri mum ateşiyle yaptığını kaydederek, \"Mumdan tutun içindeki ipine kadar hepsini kendim yapıyorum. Parafin alıyorum, mum yapıyorum sonra ateş yakıyorum. O ateşin bütün izi kağıda geçiyor ve fırça darbeleriyle istediğim şekle sokabiliyorum\" şeklinde konuştu.

Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'na kendisinin de bir farkındalık oluşturmak amacıyla barışı simgeleyen güvercinin ağzında zeytin dalı çalışmasını yaptığını anlatan Özkaya, \"Barış ve huzur için başlatılan operasyona bu şekilde destek vermek istedim. Biran önce operasyonun başarıyla sonuçlanarak tüm güvenlik güçlerinin evlerine dönmesini diliyorum\" dedi.
 

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