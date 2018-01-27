(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekatı' 8'inci gününde; 394 terörist etkisiz hale getirildi (5)

TARİHİ ÇALIK CAMİSİ\'NDE İNCELEME YAPTILAR



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kilis\'te valilik ve belediye ziyaretlerinin ardından roketle saldırı düzenlenen tarihi Çalık Camisi\'ne geçti. Camide incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ve Bakan Gül, burada açıklama yaptı. Çavuşoğlu, camiye yapılan saldırının teröristlerin hiçbir şekilde inanca saygısının olmadığını gösterdiğini söyledi. Afrin\'de imamların tehdit edildiğini, Kuran-ı Kerim\'in öğretilmesinin yasaklandığını kaydeden Çavuşoğlu, \"Bu gördüklerimizin yabancısı değiliz. Vakıf eserlerimizi tahrip ettiler. Tabelasında ne yazarsa yazsın, bunların düşmanlığı sadece İslam\'a değil, bunlar insanlığa ait ne varsa ortak değere düşmandırlar. Hristiyanlığa da düşmandırlar. Onların kilisesine de zarar verdiler. Zeytin Dalı Harekâtı\'yla bölgeyi temizlemek arzusunda olduğumuz katiller sürüsü caniler bunlardır\" dedi.



\'CAMİ BU YIL İÇERİSİNDE İBADETE AÇILACAK\'



Caminin 2005 yılında restore edildiğini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, camiyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın talimatıyla bu yıl içerisinde yeniden ibadete açacaklarını ifade etti. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



\"Bu saldırıyı yapanlara haddini bildireceğiz ve yok edeceğiz. Dünyada iki medeniyet var: Birlik medeniyeti; diğeri ise öldürmeyi amaç edinen, öldürenleri taşeron olarak kullanan yıkım medeniyeti. Türkiye olarak yaşatan medeniyetin temsilcileri olarak başlattığımız Zeytin Dalı Harekâtı başarıya ulaşacaktır. Bu güruhu Türkiye için tehdit olmaktan çıkaracağız. Harekât planlandığı gibi ilerliyor. Bundan sonra da bunların tepesine binecek, bu bölgeler temizleyeceğiz. Bölgemizi huzura kavuşturacağız. Bizim buradaki durumumuz; teröristlerin barınakları, sığınaklarıdır. Sivil halkın zarar görmemesi için hassasiyet gösteriyoruz.\"



Hakan Çavuşoğlu, göç de dahil olmak üzere her türlü duruma hazırlıklı olduklarını ifade etti.



GÜL: SURİYE\'NİN TOPRAKLARINDA GÖZÜ OLAN BİR ÜLKE DEĞİLİZ



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise harekâtta muhatapların asla siviller olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:



\"Ortaya çıkan tablo muhatabın teröristler olduğunu gösteren tablodur. Bir kutsala, ibadet yerine, camiye yapılan saldırı terör saldırısıdır. Zeytin Dalı Harekâtı da bu teröristlere yöneltilen sınır güvenliğini sağlamak için yapılan barış operasyonudur. BM sözleşmesine göre de meşru müdahale anlamında yapılan operasyondur. Bu saldırı da bunun en önemli göstergesidir.\"



Harekâtın tehditleri ortadan kaldırmak için yapıldığını vurgulayan Bakan Abdülhamit Gül, şunları söyledi:



\"Bu tehditleri ortadan kaldırmak için yapılan operasyondur. Asla belli bir etnik yapıya yönelik değil, tehditleri ortadan kaldırmak için yapılan, terör unsurlarına yapılan operasyondur. Uluslararası hukuka uygundur. Sonuna kadar teröristleri hedef alan, bölgede tüm kardeşlerimizin huzuru için yapılan operasyondur. Mehmetçiğimizin kendi ifadesiyle, Kızılelma\'ya giden Mehmetçiklere dua ediyoruz. Asla Suriye\'nin topraklarında, sınırlarında gözü olan bir ülke değiliz.\"



Bakan Gül, gözaltına alınıp Hatay\'a getirilen teröristlerin savcılıktaki işlemlerinin de devam ettiğini sözlerine ekledi.



ORGENERAL AKAR, GECEYİ ŞANLIURFA\'DA GEÇİRDİ



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte geceyi Şanlıurfa\'da geçirdi. Orgeneral Akar, sabah saatlerinde sınır hattındaki birlikleri denetledikten sonra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin\'i makamında ziyaret etti. Basın kapalı yapılan ziyaretin ardından Orgeneral Akar, kentten ayrıldı.





