(Görüntülü Haber) 'Zeytin Dalı Harekatı' 7'nci gününde; Mehmetçik Afrin'e ilerliyor (3)

\'YÖRÜK TEYZE\' KINALI KUZULARINI BEKLİYOR







Hatay\'ın Hassa ilçesinde, sınırın sıfır noktasında, Yörük çadırında hayvancılık yaparak geçimini sağlayan, Zeytin Dalı Harekâtı\'nı gerçekleştiren askerlere kestiği kurbanla tüm Türkiye\'den takdir toplayan ve \'Yörük Teyze\' olarak tanınan Döndü Deveci (65), sabah erken saatlerde sınırda bekleyen Mehmekçiklerin yanına geldi. 8 çocuk annesi Döndü Deveci, burada ateş başında askerlerle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın muhtarlar toplantısında kendisinden bahsetmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Döndü Deveci, \"Allah razı olsun; Uzun Adam\'ı çok seviyorum, onu alnından öpmek istiyorum. Anneler merak etmeyin, evlatlarınız burada bana emanet. Kınalı kuzularımı burada bekliyorum, döndüklerinde onlara yine kurban keseceğim\" dedi.







Askerlerin kurban jestine karşılık Afrin\'deki terör mevzilerine attığı bombanın üzerine ismini yazmasının kendisini çok duygulandırdığını belirten Döndü Deveci, \"Askerimiz bombanın üzerine benim adımı yazmış, çok duygulandım, mutlu oldum\" diye konuştu.

