(Görüntülü Haber) Zeybekci: Yerli otomobilde siyasi yönlendirme yanlış olur (2)

\'İRAN\'IN HİÇ ADI GEÇMİYOR\'



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İsmet İnönü Spor Salonu\'ndaki partisinin Süleymanpaşa ilçe kongresine katıldı. Partililer tarafından karşılanan Bakan Zeybekci, ABD\'de süren Hakan Atilla ve Reza Zarrab davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD\'deki mahkemede İran\'dan hiç bahsedilmediğini ve Zarrab\'ın ifadelerinin \'ezberletildiğini\' öne süren Zeybekci, şöyle dedi:



\"Aynı hikaye, aynı defter, aynı söylemler 17-25 Aralık\'taki hikayenin aynısı. Hikaye aynı, içerisinde ki aktörlerin bazılarının isimleri değişti. Gittiler orada bir tiyatro bir komedi. Kendilerinin yazdıkları kendilerinin oynadıkları hedef Türkiye. Hedef Türkiye\'nin dimdik duran ekonomisinin, hükümetinin Cumhurbaşkanı. İçeride ki işbirlikçisi de malum. Bu memleketle ilgili hiç kaygında mı yok? Hiç endişende mi yok? Asla olmadı. Recep Tayyip Erdoğan\'ı size yedirirsek namerdiz hadi gelin. Bu senaryolarla hiç bir yere varamazsınız. Soruyorum size Allah aşkına Amerika’da ki konu neydi? İran ambargosu değil miydi? İran\'a yaptırımlar değil miydi? İran\'a yaptırımların ve delinmesinin tarafı kimdir? İran’dır ve orada yasaklanan malların ticaretinin yapılıp yapılmaması meselesidir öyle mi? Mahkemede, o elinde her şeyi ezberlettikleri, öğrettikleri, bir de kendisi de itiraf ediyor, \'daha fazla mahkum kalmamak için geldim\' diyor burada \'bunlarla işi birliği yapıyorum\' diyor. Ağzından bir kere bile İran çıktı mı? Ne diyor? Türkiye\'de şununla görüştüm, Türkiye\'de buna verdim gibi bir sürü saçma sapan iftiralar ve tiyatrolar oynanıyor.\"



ŞENTOP: PARTİLİ GİBİ GÖRÜNENLER ZARAR VERİYOR



Anayasa Komisyon Başkanı Mustafa Şentop ise partili gibi görünenlerin kendilerine zarar verdiğini ifade ederek şunları söyledi:



\"Herkes bir davadan bahsediyoruz ama bu davanın ne olduğunu anlayanların sayısı muhtemelen az. Onun için davanın ne olduğuna da işaret etmekte fayda görüyorum. Bu dava bizi bu topraklarda var eden, hakikatin, adaletin bayraktarı yapan , Malazgirt’te sultan Alpaslan ve askerlerinin göğsünde çarpan, Niğbolu’da Beyazıt ve askerlerinin elinde bayraklaşan davanın ta kendisidir. Bu sebeple belki kişiler değişir, belki partilerde değişir ama yeniden büyük Türkiye\'yi kurma davamız asla değişmez ve kesintiye uğramaz. Bu yüzden biz davamızı kişilerden ve kariyerlerden üstün tuttuk. Ben varsam bu parti var demedik. Bu parti varsa ben varım dedik. Bu büyük davaya yakışan bir anlayışı bu davanın erleri olarak benimsedik. Kişisel hesapların peşinde koşanların AK Partiyi ve büyük davamızı kişisel amaçları için bir aklanma tahtası olarak görenlerin bu davayı omuzlayıp liderin yüküne az da olsa ortak olmak yerine partiye ve davaya yük olanların, yolumuza taş koyanların, yol arkadaşlarına çelme takanların aramızda fitne ve fesat çıkartanların, gerçekte AK Parti\'li olmadığı halde, AK Partiden geçinmeye çalışanların bu davada da bu partide de yeri yoktur olamaz.\"



Konuşmalardan sonra tek listeyle kongreye gidilen mevcut ilçe Başkanı Hüseyin Uzunlar ve yeni oluşturulan yönetim üyeleri, Bakan Zeybekci, milletvekilleri Mustafa Yel, Metin Akgün, Ayşe Doğan, İl Başkanı Cüneyt Yüksel hatıra fotoğraf çektirdi. Kongrenin ardından Bakan Nihat Zeybekci karayolu ile İstanbul’a geçti.