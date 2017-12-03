(Görüntülü Haber) Zeybekçi: Yerli otomobilde siyasi yönlendirme yanlış olur

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekçi, yerli otomobil üretimi için aday şehirler arasında Tekirdağ\'ın da bulunduğunu ifade ederek, \"Özel sektörün tamamen maddi menfaatleri itibariyle değerlendireceği bir alanda siyasi olarak yönlendirme yapmak yanlış olur. Menfaatlerine en uygun yeri kesinlikle kendileri seçecekler. Tekirdağ da bunların içinde alternatif olabilir mi? Olabilir\" dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, partisinin Süleymanpaşa ilçe kongresine katılmak üzere Tekirdağ\'a geldi. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan\'ı makamında ziyaret eden Bakan Zeybekçi, yerli otomobille ilgili değerlendirmelerde bulunarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerli otomobil üretimi konusunda Tekirdağ\'ın aday kentler arasında yer aldığının sorulması üzerine konuşan Zeybekçi, şöyle dedi: \"Tekirdağ, sanayide, lojistikte ve taşımacılıkta, gerekse tarımda büyük potansiyeli olan bir şehir. Türk ekonomisi ve sanayisi için dış ticareti için son derece önemli bir şehrimiz. Onun için inşallah buradayız ve değerlendirmelerde bulunacağız. Yerli otomobil belli bazı hassasiyet isteyen sektörler, özellikli bazı sanayi kuruluşları ve meslek grupları, yılların verdiği bazı birikimler, tecrübeler ve kümelenmelerden yararlanır. Şöyle söyleyeyim, belirli bazı şehirler vardır ki belli meslek veya sektörlerde çok uzun yılların verdiği kümelenmeleri vardır. Orada hem yan sanayi ile ilgili hem yetişmiş eleman ve teknik kadro olarak özellikleri vardır, avantajları vardır. Özel sektörün tamamen maddi menfaatleri itibariyle değerlendireceği bir alanda siyasi olarak yönlendirme yapmak yanlış olur. Menfaatlerine en uygun yeri kesinlikle kendileri seçecekler. Tekirdağ da bunların içinde alternatif olabilir mi? Olabilir\" Bakan Zeybekçi\'ye ziyareti sırasında AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Metin Akgün, Ayşe Doğan, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da eşlik etti.