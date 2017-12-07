(Görüntülü Haber) Zeki Müren'in şarkılarına hayat verdi

Recai GÜLER/BURSA, (DHA) - BURSA\'da konser veren Limak Filarmoni Orkestrası, bugün doğum günü olan Zeki Müren\'in sevilen şarkılarını farklı bir yorumla müzikseverlerle buluşturdu.



LİMAK Filarmoni Orkestrası, Türkiye turnesi kapsamında Zeki Müren\'in doğduğu Bursa\'da konser verdi. Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki konserde orkestra, bugün doğum günü olan Zeki Müren\'in sevilen şarkılarını farklı bir yorumla sanatseverlerle buluşturdu. Yoğun ilgi gören konseri, Bursa Milletvekili Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve Zeki Müren\'in ailesi de izledi. Murat Karahan’ın sanat yönetmenliğinde düzenlenen konserde, orkestranın şefliğini Rengim Gökmen üstlendi. Orkestra, Zeki Müren’in \'Şimdi Uzaklardasın\', \'Elbet Bir Gün Buluşacağız\' ve \'Yaralı Gönül\' gibi eserleri seslendirildi.



İlk konserlerini 4 Ekim\'de Ankara\'da verdiklerini ve İstanbul\'un ardından sonraki duraklarının Bursa olduğunu dile getiren tenor Murat Karahan, \"Sanat güneşimizin doğduğu şehirde ve doğum gününde Bursa\'da sevenleriyle birlikte kendisini anıyoruz\" dedi.



Şef Rengim Gökmen de Zeki Müren\'in eserlerini seslendirmenin ayrı bir özellik olduğunu belirtti.



Geceye şiirleriyle renk katan Zeki Müren\'in yeğeni Özlem Olgaç Güner ise, \"Bu gece onur duyuyorum, burada olmaktan çok mutluyum\" diye konuştu.