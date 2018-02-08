T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 'Zargana azmanı'nı köpek balığı sandılar

MEHMET CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Güzelbahçe ilçesi sahilinde görülen 'zargana azmanı'nı köpek balığı zanneden vatandaşlar, heyecan yaşadı

08 Şubat 2018 14:46

MEHMET CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Güzelbahçe ilçesi sahilinde görülen \'zargana azmanı\'nı köpek balığı zanneden vatandaşlar, heyecan yaşadı. Güzelbahçe sahilinde yürüyüş yapanlar, kıyıya yakın bir noktada, deniz yüzeyinde büyük bir balık gördü. Vatandaşlar, yüzgeçleri nedeniyle köpek balığı olduğunu düşündükleri balığı cep telefonlarının kameralarıyla kayda aldı. Sahildekilerin yaşadığı heyecanı fark eden sürücüler de, balığı seyretmek için araçlarını durdurunca, trafikte kısa süreli aksama oldu. Bir süre sonra kıyıya beslenmek için gelen balığın zargana azmanı olduğu ortaya çıktı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MEHMET CANDANİZMİR DHAGüzelbahçeVatandaşlarSahildekilerinBir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24