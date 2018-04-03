(Görüntülü Haber) Zap Vadisi'nde sürpriz evlilik teklifi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’de öğretmen Sinan Koçhan (28), meslektaşı olan kız arkadaşı Mine Aksakal\'a (23) Zap Vadisi\'ndeki bir restoranda sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Vadi içine kurulan ve özenle süslenen kameriyede kendisine yapılan evlilik teklifi çok şaşıran Aksakal, \"Evet\" yanıtı verdi. Hakkari Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) İlkokulun\'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Muşlu Sinan Koçhan, aynı okulda görev yapan Sakaryalı Mine Aksakal\'a gönlünü kaptırınca romantik bir evlilik teklifinde bunmak için çalışmalara başladı. Koçhan, bu teklif için de Zap Vadisi\'ndeki restoranın uygun olacağını düşündü. Bunun için de hazırlıklara 2 gün öncesinden başladı. Kente 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve bir zamanlar çatışmaların da yaşandığı Zap Vadisi\'ndeki restoranın kameriyesini özenle hazırlandı. Koçhan, restoran sahipleriyle birlikte teklifte bulunacağı kameriyeyi renkli tüller, mum ve çiçeklerle süsledikten sonra kız arkadaşını Van\'a gitmek üzere evinden alarak yola çıktı. Restoranın bulunduğu bölgeye geldiklerinde de gözlerini kapatıp araçtan indirdi. Mine Aksakal, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, Sinan Koçhan, cebinden yüzüğünü çıkartarak evlilik teklifinde bulundu. Koçhan, aldığı \'Evet\' cevabının ardından yüzüğü Aksakal\'ın parmağına taktı. Genç çift birbirlerine sarıldıktan sonra kameriyede hatıra fotoğrafı çektirdi. Böyle bir sürpriz beklemediğini anlatan Aksakal, \"Sinan bana Van\'a gideceğiz demişti ama buraya geldik. Böyle bir sürprizle karşılaşacağımı beklemiyordum. Çok beğendim, çok güzel olmuş. Sinan\'ın bu kadar şaşırtacak bir teklifle uğraşacağını sanmıyordum. Hiç aklıma gelmedi. Teklifinden dolayı teşekkür ederim\" dedi. Sinan Koçhan is, \"Hakkari\'de evlenme teklifi yapacağım yer ve zaman bulamayacağımı sandım. Yanılmışım. Hakkari\'de harika yerler mevcut. Hazırlıkları tamamlamak için çok uğraştım. Evlenme teklifimi kabul ettiği için çok mutluyum\" dedi.