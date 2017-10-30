(Görüntülü Haber) Zabıta Korosu'ndan Cumhuriyet Konseri

GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP\'te Şahinbey Belediyesi bünyesinde kurulan Zabıta Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında konser verdi. Türkiye\'nin ilk zabıta korosu olan Şahinbey Belediyesi Zabıta Korosu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde sahne aldı. Programa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu?nun yanı sıra; Ak Parti Gaziantep eski milletvekili Halil Mazıcıoğlu, başkan yardımcıları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Hayatlarını birleştiren Ahmet ve Badegül Alaylı çifti ise, Zabıta Korosu\'nun şarkılarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin her alanda oluğu gibi bu alanda da başarılı olacağına inandığını belirterek, \"Zabıta ekiplerimizin çalışmaları milletimizin rahatı ve huzuru için yapılıyor. Gerek beslenme gerekse hijyen konusunda zabıtalarımız gece-gündüz, bayram-seyran demeden 24 saat esasına göre çalışmalar yapıyorlar. Bu arada kendi aralarında 23 kişiden oluşan güzel bir gurup oluşturmuşlar. Gerek yöresel gerekse ülkemizin en çok beğendiği türküleri seslendiriyorlar. Cumhuriyetimizin 94\'üncü yılı itibariyle de mini bir konser verdiler. Ben kendilerini kutluyorum\" dedi. Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Güneş ise, zabıtaların sadece ceza yazmadığını ifade ederek, \"Belediyemiz, başkanımızın öncülüğünde modern çizgiyi yakalamak için çalışmalar yapan bir yapıdadır. Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak bu güzelliklerin içerisine nasıl bir güzellik katabiliriz diye düşünüp zabıta korosunu kurduk. Toplum içerisinde zabıtaların genelde ceza yazan, sayar satıcıları kovalayan bir imajı var. Ancak biz aslında zabıtaların böyle olmadığını zabıtalarında sosyal yönlerini ön plana çıkararak, böyle bir koro kurduk. İleriki aşamalarda esnaf kardeşlerimizle bu koromuzu güzelleştirip genişleteceğiz\" diye konuştu. Program sonrasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.