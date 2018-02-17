(Görüntülü Haber) Yüzlerce doğa sevdalısı, badem ağaçları için yürüdü

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde, kent protokolünün yanı sıra 500 kişinin katılımıyla \'Doğaya Saygı, Badem Çiçeği\' adlı yürüyüş düzenlendi.



Datça\'nın ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Yaka Mahallesi\'nde, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) önünden başlayan \'Doğaya Saygı, Badem Çiçeği\' adlı yürüyüş, doğayla iç içe olan 2 bin 901 metrelik parkurda gerçekleşti. Çeşme köyünde sona eren yürüyüş, Datça\'da bu yıl 16-18 Şubat tarihleri arasında ilki düzenlenen \'Badem Çiçeği Festivali\' kapsamında gerçekleştirildi. İlçe Kaymamamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı CHP\'li Gürsel Uçar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş\'un da yer aldığı yürüyüşe katılan 500 doğa sevdalısı, yol boyunca minik molalar verip, yol kenarındaki bembeyaz çiçekleriyle olanca güzelliğini sergileyen badem ağaçları önünde durup anı fotoğrafları çektirdi.



\'TÜM MEVSİMLERİYLE AYRI GÜZEL\'



Datça\'nın tarihi zenginliklerinin yanı sıra güzel doğası ve sanata duyarlı insanlarıyla ülkenin en nadide köşelerinden biri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Uçar, \"Datça\'nın sanata ve sanatçıya ne kadar önem verdiğinin en güzel göstergesi, UKKSA\'dır. Badem Çiçeği Festivali, bize baharın geldiğini müjdeliyor\" dedi. Kaymakam Bakır ise konuşmasında, Datça\'nın tüm ayları ve mevsimleriyle ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, \"Datça, sizlere yılın bütün zamanlarında sizlere ayrı bir güzellik sunuyor. Bu festivalin Datça\'nın bütün güzelliklerini sizlere tanıtılmasına vesile olmasını umut ediyorum. Baharın geldiği bu günlerde ülkemizin bütün coğrafyasına, dağlarına, ovalarına baharın gelmesini diliyorum\" diye konuştu.



NİHAT BEHRAM\'DAN UYARI



UKKSA\'da düzenlenen, Badem Çiçeği Resim sempozyumunun konuklarından, şair-yazar Nihat Behram ise yürüyüş öncesi halka hitaben yaptığı konuşmada, şunları söyledi:



\"Bir hafta evvel gazeteye bir haber düştü. Bademin yurda ithalinde yüzde 43.2 olan gümrük vergisini yüzde 15\'e indirdiler. Bu şu demek: Buna karşı ciddi mücadele etmezsek, birkaç sene sonra buğdayda olduğu gibi bademin b\'si bile kalmayacak. Şu anda bademin yurt dışındaki fiyatı, Türkiye\'deki piyasa fiyatından daha ucuz. İki yıl öncesine kadar, Türkiye\'den yurt dışına giderken, buradan badem alırdım. Dolayısıyla sevda, arkasında mücadele gerektirir. Eğer bu coğrafyaya sevdalıysanız, mücadele etmeniz gerekir.\"

