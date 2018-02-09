(Görüntülü Haber) Yürüyemeyen görme engelli torununa 9 yıldır bakıyor

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’da, görme engelli ve beyni tam gelişmediği için yürüyemeyen Cesur Yediren\'e (9), babaannesi Nergiz Yediren (54) bakıyor. Anne- babası işleri nedeniyle İstanbul\'da yaşayan Cesur\'a, babaannesi hem annelik hem babalık yapıyor. Merkez Bahçelievler Mahallesi, Şenyurt 2\'nci Sokak’ta oturan Nergiz Yediren, oğlu ile gelininin çalışmak için 2009 yılında İstanbul\'a gitmesi üzerine görme engelli ve beyni tam gelişmediği için yürüyemeyen Cesur Yediren\'e sahip çıktı. Torununun anne ve babasının maddi yetersizlikler nedeniyle iş için İstanbul\'a gittiğini belirten Yediren, yatağa bağlı yaşayan küçük Cesur\'a 9 yıldır kendisinin baktığını söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nden aldığı engelli bakım parasının torununa bakması için yeterli olmadığını dile getiren Nergiz Yediren, \"Aldıkları maaşla İstanbul\'da zor geçinen torunumun anne ve babasının bize gönderdiği para ve devletten aldığımız engelli parası ile ayakta kalmaya çalışıyoruz. Benim hiçbir gelirim yok. Geçinmekte çok zorlanıyorum\" dedi. Cesur Yediren, yürüyemediği için yaşamını yatağa bağlı sürdürüyor.