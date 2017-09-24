(Görüntülü Haber) Yürürken yoldan geçen otomobilden ateş açılıp yaralandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da 20 yaşındaki Halil Kaygın, mezarlığın kenarında yürürken plakası ve sürücüsü belirlenemeyen beyaz renkli otomobilden av tüfeğiyle ateş açılması sonucu yaralandı. Vücuduna 27 saçma isabet eden Kaygın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Siyaser Mahallesi Siyaser Mezarlığı yanında meydana geldi. Etli ekmek fırınında çalışan Halil Kaygın, mezarlığın yanında yürürken yoldan geçen plaka ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilden kendisine doğru av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu vücuduna 27 saçma isabet eden ve kanlar içinde kalan Kaygın, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kaygın\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan otomobilin plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

