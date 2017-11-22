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(Görüntülü Haber) Yurttan kaçan Burak'ın cinayet şüphelisi çift adliyede

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, yetiştirme yurdundan kaçan 17 yaşındaki Burak Altuntaş'ı, bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini benzin döküp yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan arkadaşı 23 yaşındaki Fatih A

22 Kasım 2017 18:45

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, yetiştirme yurdundan kaçan 17 yaşındaki Burak Altuntaş\'ı, bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini benzin döküp yaktığı iddiasıyla gözaltına alınan arkadaşı 23 yaşındaki Fatih A. ve ona cinayette yardım ettiği öne sürülen eşi aynı yaştaki K.A., adliyeye sevk edildi. Eşinden ayrı yaşayan babasının 1 yıl önce trafik kazasında ölmesinin ardından Kocaeli\'de yetiştirme yurduna yerleştirilen Burak Altuntaş, 2 hafta önce yurttan kaçtı. Evine dönen ve 1 hafta sonra ortadan kaybolan Altuntaş, önceki akşam, Doğancı Mahallesi Kavakbaşı mevkisindeki menfezde bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesedi yakılmış bulundu. Polisin yaptığı soruşturmada Altuntaş\'ın, 8 yıllık arkadaşı Fatih A. gözaltına alındı. Fatih A.\'nın, sorgusunda, cinayeti itiraf ederek, bira içmek için buluştuğu Altuntaş ile borç meselesi yüzünden tartıştıklarını, tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğünü ve daha sonra eve gidip benzin aldıktan sonra cesedi yaktığını söylediği ileri sürüldü. Polis, Fatih A.\'nın ifadesi doğrultusunda eşi K.A.\'yı da cinayette kendisine yardım ettiği şüphesiyle gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Fatih A. ve eşi, adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen Fatih A. ve eşi, polisler eşliğinde savcılığa götürüldü.

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