(Görüntülü Haber) Yurttaki korku, üniversitedeki vize sınavlarını iptal ettirdi (3)

\'HALKA\' FİLMİNDEKİ \'SAMARA\' KARAKTERİNE BENZİYORMUŞ Karaman\'da Nefise Sultan Kız Yurdu\'nda öğrencilerin korkmasına neden olan olayla ilgili yurttaki gerginlik sürüyor. Polis, yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. 10 katlı yurdun her katında kadın polis ve 2 güvenlik görevlisi 24 saat nöbet tutmaya başladı. Öğrenciler, geceleri sesler duyduklarını, oda kapılarının zorlandığını, masalara yazılar yazıldığını, uykularından uyandırıldıklarını ancak, uyandıklarında kimseyi göremediklerini iddia etti. Korkutları içinde kapılarının arkasına masa veya içeri giren kişiyi fark edebilmek için kapının arkasında devrilince ses çıkıp uyanmaları için cam şişe koyarak önlem almaya çalıştıklarını anlattı. Bazı öğrencilerin yurdu terk etmesi bugün de devam etti. Öğrenciler valizleriyle birlikte yurdu terk etti. Bazı öğrencilerin aileleri ise kızlarına destek olmak için Karaman\'a geldi. Öğrenciler, kendilerini korkuttuğunu ileri sürdükleri siyah giyimli, yüzü saçlarıyla örtülü kişiyi, \'Halka\' adlı korku ve gerilim filmindeki \'Samara\' karakterine benzettiklerini söyledi. Yurtta kalan öğrencilerden Hafize Altınay, yurdun ikinci katında kaldıkları için şu ana kadar odalarına gelen bir kişinin olmadığını belirtti. Ancak yurtta sürekli sesler duyduklarını ve geceleri nöbetleşe uyuduklarını belirten Altınay, şunları söyledi: \'\'Bu olay bir aydır var. İkinci katta kalıyoruz. Güvenlik görevlileri yakın olduğu için bizim kata gelmiyor, ama her gece ses duyuyoruz. Kapının arkasına masa koyup nöbetleşe uyumaya çalıyorduk ya da ders çalışarak sesleri duymamak istiyorduk. O gece de ses duyduk. Yine kapının arkasında masa vardı. Dışarıdan bize seslendiler, \'Samara\' sizin odaya gelebilir diye. Neden \'Samara\' diyoruz? Halka filminde Samara, \'7 gün içinde öleceksiniz\' diye notlar bırakıyordu. O gece de bu tip şeyler yaşadık.\'\' Yurtta kalan çoğu öğrencinin yaşanan olaylar nedeniyle psikolojilerinin bozulduğunu belirten Altınay, dün yapılan sınava da hazırlıksız ve uykusuz halde girdiklerini söyledi. \'\'KORKUYORUZ\' Yaşadığı olayın ardından Aksaray\'daki ailesinin yanına geldiğini belirten öğrencilerden Aliye Koyuncu, şöyle dedi: \'\'Korkuyoruz. Odamızda el izi var. Karşı ve çapraz odamızda da el izi var. Üç odadaki el izinin olması bizim bu olaylara cesaretli davrandığımızdan kaynaklandığını sanıyorum. Bizi korkutan o kızın psikolojisinin bozuk olduğunu hatta grup olarak hareket ettiklerini düşünüyorum. Yurdumuzda da hiç bir sorunumuz yoktu. Herkes birbiriyle iyi anlaşıyordu. Hiçbir şey yokken kapımız çalıyordu, çığlıklar duyuyorduk.\'\' Olayın ardından her katta polis ve yurt görevlilerinin nöbet tuttuğunu belirten Koyuncu, \'\'Koridorda polisler ve görevliler duyuyor. Ama bizim korkumuz geçmiyor\'\' dedi. Yurttaki olayı duyduktan sonra Kayseri\'den Karaman\'a, kardeşinin yanına geldiğini belirten Polat Demircan, \'\'Bizim bildiğimiz yurtta bir haftadır bu olaylar oluyor. Kardeşim ilk başlarda her gece arayıp durumu anlatıp ağlıyordu. Odaya girilip, ayakları gıdıklanıyor ve yorganları çekiliyormuş. Bu hareketlerin üzerine yataklarından kalktıklarında oda da hiç kimseyi görmemişler. Yapılan davranışın dozu artmış ve geçen gece patlama noktasına geldi. Masaya birisi elini çizmiş ve sıra sizde diye yazılar yazılmış\'\' dedi. Olayların ilk başlangıcında yurt yönetiminin önlem almadığını ve ihmalinin olduğunu ileri süren Demircan, \'\'Bu iş başladığı zaman daha ciddiye alınıp çözülebilirdi. Şakadır geçer, sizi biri korkutuyor diye bugünlere kalmış. Şaka olarak basite alınmamalı, psikolojisi bozuk birisiyse, öğrencileri tutup bıçaklayabilir. Çocuklarımız buraya emanet\'\' dedi.