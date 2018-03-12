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(Görüntülü Haber) Yüreğir'den askere destek ziyareti

ADANA,(DHA) ADANA'nın merkez Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek vermek için 500 Yüreğirli vatandaş, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları ile birlikte Hatay'ın Hassa ilçesine gitti

12 Mart 2018 18:53

ADANA,(DHA) ADANA\'nın merkez Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek vermek için 500 Yüreğirli vatandaş, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları ile birlikte Hatay\'ın Hassa ilçesine gitti. Başkan Çelikcan\'ı uzun yıllar Yüreğir\'de görev yapan Binbaşı Sadık Tatar karşıladı. Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için Kuranı Kerim okundu. Çelikcan, askerlere dağıtılması için yöresel şekerleme cezerye ve taşınabilir şarj cihazı hediye götürdü. Yüreğirli vatandaşlar ise Adana\'ya özgü ev yemekleri yapıp, teröristlerle kahramanca mücadele veren askerlere ikram etti. Destek amacıyla sınır birliklerini ziyaret ettiklerini söyleyen Başkan Çelikcan, \"Mehmetçiklerimiz huzurumuz ve güvenimiz için mücadele ediyorlar. Bizler huzur içinde yaşamlarımızı sürdürüyorsak bunu güvenlik güçlerimize borçluyuz. Tüm Türkiye, Mehmetçiklerimizin ve polisimizin yanındadır. Zeytin Dalı Operasyonu\'nda ordumuza Adana\'dan sevgi ve dua getirdik. Askerlerimize destek vermek amacıyla herkes buraya gelmek istiyor. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Ordumuz teröristleri bölgeden temizledikten oraları gerçek sahiplerine teslim edeceklerdir\" dedi. BİNBAŞI TATAR TEŞEKKÜR ETTİ Jandarma Binbaşı Sadık Tatar ise Yüreğirli vatandaşlara uzun yıllar hizmet ettiğini ve ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek \"Yüreğir\'de 5 yıl görev yaptım. Çok güzel anılarımız oldu. Mehmetçiğe moral vermek üzere buraya gelmelerinden dolayı çok mutlu oldum. Başta Yüreğir Belediye Başkanımız olmak üzere muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza, sivil toplum örgütlerine, meclis üyelerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum\" dedi.

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