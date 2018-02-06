(Görüntülü Haber) Yüreğir Belediyesi konutlarına büyük ilgi

ADANA, (DHA) ADANA\'da merkez Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Yüreğir Belediyesi öz kaynakları ile Atakent Mahallesi\'nde yapılan 644 dairelik Sosyal Konut projesinin başvuruları devam ediyor. Konut Başvuruları Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi\'nde alınıyordedi. Sosyal konut projesinin Yüreğir Belediyesi tarihinde yapılan en büyük yatırım olduğunu belirten Başkan Çelikcan Buralardan şartları uygun olan bütün Yüreğirli vatandaşlarımız faydalanacaktır. Bütün amacımız vatandaşlarımızın içerisinde her türlü sosyal donatıları kreş, kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu olan sıcak bir yuvaya kavuşmalarıdır diyerek inşaatın büyük bir hızla devam ettiğini belirtti. Yüreğirlinin, Adanalının her şeyin en iyisine layık olduğunu belirten Başkan Çelikcan Dar gelirli vatandaşımızın ev hayali gerçek oluyor. Atakent Mahallemizde 644 konutluk projemizin inşaatı büyük bir hızla devam ediyor. Hedefimiz 2018 yılı sonunda projeyi tamamlayıp noter huzurunda yapılacak kura ile konutlarımızı hak sahiplerine teslim etmek. şeklinde konuştu. BAŞVURU FORMU VE BAŞVURU ŞARTLARI Atakent Mahallesi Dar Gelir Grubu Sosyal Konut Projesiö kapsamında 644 adet 91,64 m² 2+1 konut Kuralı Satış yöntemi ile satışa sunulmaktadır. Müracaatlar Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi\'nde bulunan Yüreğir Belediye Başkanlığı Sosyal Konut Başvuru Ofisinde 01 Şubat 2018 - 15 Şubat 2018 tarihleri arasında mesai bitimine kadar yapılabicektir. Başvuru formu ve başvuru şartları ile ilgili ayrıntılı bilgi httpwww.yuregir.bel.tr adresinde bulunmaktadır.