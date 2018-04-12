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(Görüntülü Haber) Yunanistan'da savaş uçağının düştüğü bölgede Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak bulunmuyor

ANKARA, (DHA) - YUNANİSTAN Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Mirage-2000 savaş uçağının 'it dalaşı sonucu düştüğü' iddialarının gerçek olmadığı ve bölgede Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçağın bulunmadığı belirtildi

12 Nisan 2018 21:04

ANKARA, (DHA) - YUNANİSTAN Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Mirage-2000 savaş uçağının \'it dalaşı sonucu düştüğü\' iddialarının gerçek olmadığı ve bölgede Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçağın bulunmadığı belirtildi. İskiri (Skyros) Adası\'nın 4 mil yakınlarında Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Mirage-2000 savaş uçağı düştü. Yunan savaş uçağının \'it dalaşı sonucu düştüğü\' iddiaları ile ilgili olarak askeri kaynaklar tarafından böyle bir iddianın gerçeği yansıtmadığı ve bölgede Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçağın bulunmadığı belirtildi.

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