(Görüntülü Haber) Yunanistan'a kara yoluyla geçişler durdu

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)- YUNANİSTAN\'da gümrük görevlisinin 1 günlük grev ilan etmesinin ardından, bu sabah Pazarkule\'den girişler çıkışlar tamamen, İpsala Sınır Kapısı\'ndan geçişler ise kontrollü olarak yapılmaya başladı. Yunanistan\'da gümrük görevlileri, hükümetin kemer sıkma politikalarını protesto etmek 1 günlük grev yapma kararı aldı. Bu nedenle Yunanistan\'ın Türkiye\'ye açılan Kipi ve Kastanies gümrüğünde giriş çıkışlar durdu. Grev bu sabah saatlerinde başlamasının ardından Edirne\'nin Karaağaç Mahallesi\'nde Yunanistan\'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı\'nda tüm gümrük işlemleri durduruldu. Gümrük, araç geçişlerine 24 saatliğine tamamen kapandı. Yurt dışına çıkmak için gelen araçlar, Türk gümrük görevlilerinin \'grev\' bilgilendirmesinin ardından geri döndü. İpsala Sınır Kapısı\'na da sabah erken saatlerde gelen ve taze balık taşıyan TIR\'ların geçişine izin verildi. Sınır kapısında yoğunluk gözlenmezken, bazı TIR ve araçlar ise geri döndü.