(Görüntülü Haber) Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 4 kişi daha adliyede

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'dan Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na kaçmaya çalışırken, sahil güvenlik ekiplerince yakalanan ve \'FETÖ üyesi\' iddiasıyla aranan 17 kişiden 4\'ü, bugün adliyeye sevk edildi. Adliye dün gönderilen 4 kişiden 2\'si tutuklanırken, 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bodrum\'da, geçen cuma günü saat 02.00\'de, Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na motoryatla kaçmaya çalışan bir gruba, Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etti. Ekipler, 30\'u Türk ve 4\'ü Suriyeli toplam 34 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 13\'ünün çocuk olduğu belirtildi. Yunanistan\'a kaçmaya çalışan Türk vatandaşları içinde Ankara\'da ve İzmir\'de oturan, emniyet, milli eğitim, asker ve TİB gibi farklı meslek gruplarından olan ayrıca kamudan ihraç edildiği belirtilen FETÖ mensubu 17 kişinin olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 17 kişiden 4\'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye dün sevk edilen şüphelilerden Elif S. ile Meryem B. tutuklanırken, Hayriye B. ve Selma U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 13 şüpheliden, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandıkları tespit edilen Nesrin G., Güler T., Pervin D. ve Sultan Ş. de bugün adliyeye sevk edildi. Diğer 9 şüphelinin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.