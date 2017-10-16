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(Görüntülü Haber) Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cü eski emniyet müdürü adliyede

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA) FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Diyarbakır'un Sur İlçe Emniyet Müdürü iken meslekten ihraç edilen ve yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak için geldikleri Edirne'nin Keşan İlçesi'nde jandarma tarafından yakalanan 42 yaşın

16 Ekim 2017 20:03

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA) FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Diyarbakır\'un Sur İlçe Emniyet Müdürü iken meslekten ihraç edilen ve yasa dışı yollardan Yunanistan\'a kaçmak için geldikleri Edirne\'nin Keşan İlçesi\'nde jandarma tarafından yakalanan 42 yaşındaki Sadettin Koçak ile kardeşi 37 yaşındaki Sadi Koçak, adliyeye sevk edildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında Keşan\'dan İpsala yönüne giden Sadi Koçak yönetimindeki otomobili Beyendik Kavşağı\'nda durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde araçta yolcu olarak bulunan Sadettin Koçak\'ın FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Diyarbakır\'ın Sur İlçe Emniyet Müdürü iken meslekten ihraç edildiği ve bir süre cezaevinde \'FETÖ-PDY üyesi olmak\' suçundan tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığı belirlendi. Sadettin Koçak ve araç sürücüsü kardeşi Sadi Koçak, yasadışı yollarla Yunanistan\'a çıkış hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

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