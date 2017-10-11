(Görüntülü Haber) Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 PKK'lı adliyeye sevk edildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde sahte kimlik kullanarak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isterken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan aralarında örgütün sözde Ağrı bölge sorumlusunun da olduğu 4 PKK\'lı adliyeye sevk edildi. Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şabanmera Köyü yol ayrımında yol güvenlik ve kontrol devriyesinde durumundan şüphelendikleri N.Ç. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yasa dışı yollarla Yunanistan\'a çıkış hazırlığında olan 5\'i Türk, 1\'i Irak uyruklu 6 kişi yakalandı. 6 şüpheli, yapılan soruşturmada aranma kayıtlarının olmadığı tespit edilmesine rağmen örgütsel bağlantıları olabileceği değerlendirilerek, savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada gizli bölümde 2 polis gömleği bulundu. Şüphelilerin kimliklerinin sahte olabileceği göz önüne alınarak Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde parmak izi karşılaştırması yapıldı. İncelemede, şüphelilerden H.K. ve A.Y.\'nin sahte kimlik kullandığı, terör örgütü PKK\'ya üye olmak suçundan arandıkları belirlendi. Ayrıca, A.Y.\'nin terör örgütü PKK\'nın sözde Ağrı bölge sorumlusu olduğu, H.K.\'nın ise bomba eğitimi aldığı öne sürüldü. Diğer şüphelilerden K.C.\'nin, \'terör örgütüne katılmak\' suçundan Şanlıurfa F Tipi Ceza İnfaz Kurumu\'nda 8 ay tutuklu kaldığı, V.D.\'nin, KCK olayları nedeniyle Metris Ceza İnfaz Kurumu\'nda 1 yıl, Tekirdağ 1 gün tutuklu kaldığı, Irak uyruklu şüphelinin ise, Hakkari\'nin Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda F.F. adına parmak izi kaydının bulunduğu bildirildi. Sürücü ve organizatör N.Ç.\'nin geçen Eylül ayında İpsala İlçesi\'ne bağlı Ahırköy\'de \'Askeri yasak bölgeye izinsiz girme\' suçundan yakalandığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirlendi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Keşan Devlet Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.