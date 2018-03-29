(Görüntülü Haber) Yunan Başkonsolos Papoulia'dan Marmaris'e ziyaret

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) YUNANİSTAN\'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Marmaris Belediyesi Başkanı Ali Acar\'ı makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Ege Bölgesi\'ndeki görev sorumluluğundaki 12 şehrin belediye başkanlarını ziyaret ediyor. Güney Ege Bölgesi bölümünde ilk olarak Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar\'ı makamında ziyaret etti. Nezaket ziyareti için teşekkür eden Başkan Acar, \"Bizler iki komşu ülkeyiz. Geçmiş yıllarda yaşanan olumsuzluklara baktığımızda birey olarak bir ilgimiz yoktur. Bizim temel düşüncemiz dünyada dostluk, samimiyet ve güzel günler içerisinde birbirimizi en üst seviyede sevgi göstermektir. Komşu iki ülke ile ilişkilerimiz çok güzel. Dokulara bakıldığında iki ülke insanı birbirine çok yakındır. Karşılıklı olarak politik, kültürel, sosyal ve ekonomik ilişkilerini daha da artırmalıyız. İki ülke karşılıklı olarak gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaktadır. Komşuluk ilişkilerimiz doruk noktasında ve bunun korunması için el birliği içinde olmalıyız\" dedi. Gösterilen misafirlikten büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Papoulia, \"Türkiye\'nin en güzel yerlerinde görev yapmaktan mutluluk duyuyorum. İki ülke politik, sosyal ve kültürel olarak birlikte olmalıdır. Halkımız birlikteliği iyi sağlamaktadır. Bu birlikteliği el birliği ile koruyarak yükseltmeliyiz. Geçen sene Yunanistan adalarına 330 bin Türk vatandaşı ziyaret etti. Rodos Adası\'na 40 bin ve Simi Adası\'na 10 bin Türk Marmaris\'ten ziyaret etmiş durumda. Bizi birleştiren Ege Denizi var ve bu dostluğu hep birlikte devam ettirelim\" dedi. Başkan Acar, Papoulia\'ya üzerinde Marmaris yazılı çini tabak ile şal hediye etti. Ayrıca, \"Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır\" diyerek eşine kahve takımı hediye edildi. Yunan Başkonsolosu Papoulia ise ülkesinin Turizm Bakanlığı\'nın hazırladığı Türkçe dahil 12 dilde hazırlanan tanıtım kitabını hediye etti. Başkonsolos Papoulia ziyaretinde sonunda, Başkan Acar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkonsolos, Marmaris Ticaret Odası ziyareti ardından Bodrum, Fethiye ve Köyceğiz belediye başkanlarına ziyaret edeceği öğrenildi.