(Görüntülü Haber) Yunan askerinin gözaltına aldığı kepçe operatörüne 5 ay hapis

Gurbet GÖKÇE- Ali Can ZERAY/ORESTIADA (Yunanistan), (DHA)- EDİRNE\'de Pazarkule Sınır Kapısı\'ndan yasa dışı olarak Yunanistan\'a geçtiği iddiasıyla gözaltına alınan Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kepçe operatörü Musa Alerik (38), çıkarıldığı Yunan mahkemesi tarafından 5 ay hapis ve 1500 Euro par cezasına çarptırıldı. Hapis cezası 3 yıllığına ertelenen Alerik\'in kullandığı kepçeye ise el konulması kararı verildi. Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü\'nde kepçe operatörü olarak çalışan Musa Alerik, dün Pazarkule Sınır Kapısı\'nda su hattı yenileme çalışmaları sırasında kullandığı kepçeyle birlikte Kastanies gümrüğüne 8 metre geçtiği iddiasıyla Yunanistan askerleri tarafından gözaltına alındı. Askerler kepçeyi Kastanies gümrüğüne çekerken, Musa Alerik en yakındaki şehir olan Orestiada kentinde götürülerek polis merkezine alındı. Dün geceyi burada geçiren ve ilk ifadesinde sınırı yanlışlıkla geçtiğini ifade eden Musa Alerik, öğle saatlerinde Orestiada İlk Derece Mahkemesi\'ne sevk edildi. İki polis memurunun arasında elleri arkadan kelepçeli olarak adliyeye getirilen Musa Alerik, mahkemede de sınırı yanlışlıkla geçtiğini ifade ederek, \"Ben sınır bölgesine ilk kez girdim, sağa dönmem gerekirken düz gittim. Gördüğüm askerleri Türk zannettim yanlarına gittiğimde Yunan askeri olduğunu anladım. Korktum ama sıkıntı olmasın diye kaçmadım. Ondan sonra gelip beni aldılar\" dedi. Mahkeme, Edirne Belediyesi Fen İşleri Daire Müdürünü de tanık olarak dinledi. Musa Alerik\'in Yunan avukatı Kapetanis Hristos, Yunan askerlerinin Edirne\'de tutuklanmasına atıfta bulunarak hem halklar arasında hem de iki devlet arasında \'gölge\' olduğunu belirterek, duruşmanın hukuk içerisinde yürütülmesini istedi. Savunmasını yapan Yunan avukat Hristos, Alerik\'in suç kastı olmadığı için beraatını talep etti. Yunan mahkeme savcısı ise Musa Alerik\'in gümrük yakınında çalışma yapılması nedeniyle yanında bir görevli olması gerektiğini söyleyerek, \'ülkeye izinsiz girmekten\' ceza verilmesini talep etti. Yunan İlk Derece Mahkemesi, Musa Alerik\'i \'izinsiz giriş yaptığı\' için 5 ay hapis cezasına ve 1500 Euro para cezasına çarptırdı. Alerik\'e verilen 5 ay hapis cezası 3 yıllığına ertelenirken, mahkeme kepçeye el konulması kararı verdi. Türkiye\'den duruşmaya giden Av. Hüseyin Sıragezen, duruşma sonrası Musa Alerik\'in \'izinsiz giriş\' nedeniyle idari soruşturma kapsamında Polis Merkezi\'ne götürülerek sınır dışı işlemlerine başlandığını söyledi. Sıragezen, \"Polis merkezinde sınır dışı işlemleri başladı. Bize ifade edilen yetişirse Musa Alerik bu akşam, olmazsa yarına sabah Pazarkule Sınır Kapısı\'ndan Türkiye\'ye getirilecek\" dedi.