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(Görüntülü Haber) Yüksekova'da polis aracı, zırhlı araca çarptı; 1 şehit, 2 yaralı (2)

HASTANEDE OĞLUNUN ŞEHİT OLDUĞU HABERİNİ ALDI Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Emniyet Müdürü Osman Bağcı, özel harekâtçı Ali Ergün'ün (30) geçirdiği trafik kazasında şehit olduğ

12 Şubat 2018 18:18

HASTANEDE OĞLUNUN ŞEHİT OLDUĞU HABERİNİ ALDI Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Emniyet Müdürü Osman Bağcı, özel harekâtçı Ali Ergün\'ün (30) geçirdiği trafik kazasında şehit olduğu haberini vermek üzere, polisin Altunkalem Mahallesi Şehit Turgut Makascı Sokak\'ta bulunan babaevine gitti. Ancak işçi emeklisi baba Veysel Ergün\'ün, dizinden ameliyat olmak için eşi Döndü Ergün ile birlikte Akşehir Devlet Hastanesi\'ne gittiği öğrenildi. Bunun üzerine protokol üyeleri hastaneye geçti. Henüz ameliyata girmediği öğrenilen baba Ergün, başhekimlik odasına çağrılıp, oğlunun şehit düştüğü haberi verildi. \'ALİ\'MİN BAYRAĞINI ÖPECEĞİM\' Acı haberle gözyaşlarına boğulan Veysel Ergün ve eşi Döndü Ergün, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile birlikte makam aracıyla, ambulans eşliğinde evlerine döndü. Haberi alıp eve gelen ailenin yakınları da sinir krizi geçirdi. Yakınları, Ergün çiftine eve kadar eşlik etti. Ergün Ailesi\'nin oturduğu binaya Türk bayrağı asıldı. Balkona çıkan anne Döndü Ergün, \'\'Ali\'min bayrağını öpeceğim\'\' diyerek, asılan Türk bayrağını sarılıp öptü. EŞİ HAMİLEYMİŞ Geçen yıl yaz aylarında evlenen Ali Ergün\'ün eşi Funda Ergün\'ün hamile olduğu öğrenildi. Şehit Ali Ergün\'ün cenazesinin yarın memleketi Akşehir\'de defnedilmesi bekleniyor. Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)

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