(Görüntülü Haber) Yüksekova'da kar yağışı (2)

MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER KURTARILDI



Hakkari\'nin Yüksekova ilçesindeki farklı okullarda eğitim gören 12 öğrenci, karnelerini aldıktan sonra servis minibüsü ile ilçeye bağlı Akocak köyüne doğru haraket etti. Öğrencilerin bulunduğu minibüs, kar ve tipi nedeniyle yolda kara saplandı. Mahsur kalan öğrenciler, cep telefonuyla İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadale ekibine ulaşarak yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 saat süren karla mücadele çalışmasının ardından öğrencilerin bulunduğu bölgeye ulaştı. Ekipler, mahsur kalan öğrencileri kurtararak köylerine ulaştırdı.



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)